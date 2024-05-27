Catholic Couple Conference 2024 -Menguatkan Sakramen Perkawinan Bersama Komunitas Mayo

JAKARTA-Catholic Couple Conference 2024 merupakan acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Mayo (Komunitas Maria Yosef). Sebuah komunitas rohani yang berada dibawah naungan BPK PKK KAJ dan bergerak dalam kerasulan keluarga.

Ketua Panitia Acara, William Edgard menjelaskan konferensi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali makna sakramen perkawinan dalam kehidupan pasangan Katolik. Uskup Ignatius Kardinal Suharyo juga akan turut hadir memberikan berkat pembaharuan janji pernikahan dalam ibadah Misa Ekaristi.

Dengan tema "The Covenant", acara ini dirancang untuk membantu pasangan suami istri memahami dan memperkuat komitmen mereka dalam pernikahan.

Keluarga besar Komunitas Maria Yosef atau biasa dikenal sebagai Komunitas Mayo. (Foto: dok Catholic Couple Conference)

Edgard mengingatkan bahwa seiring berjalannya waktu, setiap pernikahan pasti menghadapi berbagai tantangan. Kadang-kadang, pernikahan bisa terasa hambar, membosankan, atau bahkan menyakitkan.

Catholic Couple Conference (CCC) memberikan kesempatan bagi Anda untuk memperbarui janji pernikahan yang sakral di hadapan Tuhan. Acara ini akan membantu Anda dan pasangan mengatasi tantangan tersebut sesuai dengan ajaran dan iman Katolik.