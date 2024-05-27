Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Catholic Couple Conference 2024 -Menguatkan Sakramen Perkawinan Bersama Komunitas Mayo

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:08 WIB
Catholic Couple Conference 2024 -Menguatkan Sakramen Perkawinan Bersama Komunitas Mayo
Catholic Couple Conference 2024 mengangkat tema The Covenant (Foto:Dok Catholic Couple Conference)
A
A
A

JAKARTA-Catholic Couple Conference 2024 merupakan acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Mayo (Komunitas Maria Yosef). Sebuah komunitas rohani yang berada dibawah naungan BPK PKK KAJ dan bergerak dalam kerasulan keluarga.

Ketua Panitia Acara, William Edgard menjelaskan konferensi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali makna sakramen perkawinan dalam kehidupan pasangan Katolik. Uskup Ignatius Kardinal Suharyo juga akan turut hadir memberikan berkat pembaharuan janji pernikahan dalam ibadah Misa Ekaristi.

Dengan tema "The Covenant", acara ini dirancang untuk membantu pasangan suami istri memahami dan memperkuat komitmen mereka dalam pernikahan.

 

Keluarga besar Komunitas Maria Yosef atau biasa dikenal sebagai Komunitas Mayo. (Foto: dok Catholic Couple Conference)

 BACA JUGA:

Mengapa Anda Harus Mengikuti Catholic Couple Conference?

Edgard mengingatkan bahwa seiring berjalannya waktu, setiap pernikahan pasti menghadapi berbagai tantangan. Kadang-kadang, pernikahan bisa terasa hambar, membosankan, atau bahkan menyakitkan.

Catholic Couple Conference (CCC) memberikan kesempatan bagi Anda untuk memperbarui janji pernikahan yang sakral di hadapan Tuhan. Acara ini akan membantu Anda dan pasangan mengatasi tantangan tersebut sesuai dengan ajaran dan iman Katolik.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement