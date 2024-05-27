Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Laufey Sukses Memikat Penonton di Hari Kedua BNI Java Jazz Festival 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |12:36 WIB
Laufey Sukses Memikat Penonton di Hari Kedua BNI Java Jazz Festival 2024
Laufey sukses memikat penonton di BNI Java Jazz Festival 2024. (Foto: dok Java Jazz)
A
A
A

JAKARTA International BNI Java Jazz Festival 2024 akhirnya berhasil menyambut penampilan istimewa dari Laufey yang pertunjukan yang sejak dua minggu lalu. Tiketnya telah terjual habis dan berhasil memukau ribuan penonton di BNI Wondrhall tadi malam dan menciptakan suasana yang luar biasa meriah.

Dengan gaun merah yang anggun, Laufey membuka penampilannya di hari kedua BNI Java Jazz Festival dengan lagu "While You Were Sleeping," langsung menyapa dan memikat hati penonton yang hadir.

Penonton pun langsung terbuai oleh harmoni indah dan emosi yang terpancar dari setiap lirik yang dinyanyikan. Penampilan Laufey semakin memuncak ketika membawakan lagu-lagu hits seperti "Valentine," "Beautiful Stranger," dan "Let You Break My Heart Again," yang disambut dengan tepuk tangan meriah dan sorakan dari para penggemar.

Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika Laufey menyanyikan "Promise" dengan iringan piano, sebuah lagu yang penuh dengan makna dan mampu menyentuh hati setiap penonton.

Suasana semakin intim ketika ia membawakan "Piano" dan "Like The Movies," memberikan sejenak ketenangan sebelum melanjutkan dengan deretan lagu-lagunya yang menjadi favorit penggemarnya.

Keahlian musikal Laufey semakin terlihat ketika ia bermain cello dalam lagu "Beautiful Stranger" dan "I Wish You Love," menambah dimensi baru pada penampilannya dan membuat penonton semakin terpesona.

Tidak hanya menampilkan keterampilan vokal yang luar biasa dan keahliannya dalam memainkan berbagai alat musik, Laufey juga berinteraksi dengan penonton, berbagi cerita di balik lagu-lagu yang dibawakannya dan menciptakan hubungan yang hangat dengan semua yang hadir.

Telusuri berita women lainnya
