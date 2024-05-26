Potret Marsha Aruan Main Tenis, Tampilannya Seksi dan Stylish

TENIS merupakan salah satu olahraga yang tengah digandrungi oleh sejumlah artis Tanah Air. Salah satunya adalah Marsha Aruan.

Melalui postingannya di Instagram, Marsha membagikan momen saat dia bermain tenis. Marsha nampak menikmati saat bermain tenis. Wajahnya pun terlihat serius bak profesional.

Penasaran seperti apa potret Marsha Aruan saat bermain tenis? Berikut ulasannya dari Instagram @aruanmarsha.

Tampil sporty

Potret Marsha Aruan saat bermain tenis, dia tampil sporty memakai crop top putih dipadukan dengan mini skirt biru dan sneakers. Parasnya terlihat cantik saat dia smash bola sambil tersenyum.

“Cantik banget,” komen @bhella***

Aku ketagihan

Marsha salah satu artis yang aktif olahraga. Saat dia mencoba tenis, mantan kelasih El Rumi itu mengaku ketagihan.

“Mulai bahaya, mulai nagih,” tulis Marsha dalam keterangan fotonya.

Pasang mode wajah serius

Potret Marsha saat bermain tenis, wajahnya terlihat fokus saat menunggu bola dari lawan mainnya. Meski baru nyoba olahraga ini, gaya Marsha bak profesional.