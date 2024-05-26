Momen Nadin Amizah Kaget Tiba-Tiba Dapat Bunga dari Penggemar, Nyanyinya Merem-Merem Sih

PENANYI Nadin Amizah baru-baru ini membagikan pengalaman ‘kocak’ dirinya saat tampil di sebuah panggung. Pasalnya, Nadin Amizah rupanya memiliki kebiasaan menghayati lagu yang ia bawakan dengan cara memejamkan mata.

Karena kebiasaannya itu, Nadin lantas mengalami pengalaman lucu. Salah satunya, ketika seorang bocah perempuan menghampiri dan memberikannya sebuah bunga.

Saking menghayati lagu yang ia bawakan, Nadin yang saat itu tengah memejamkan mata dibuat terkejut dengan kehadiran bocah di depannya saat kembali membuka matanya.

Ekspresi Nadin yang saat itu tengah bernyanyi sambil duduk di tangga panggung lantas mendadak berubah. Raut wajah Nadin mendadak terperangah karena bocah tersebut berdiri tepat di depannya sambil memberikan sebuah bunga.

Nadin lantas tersenyum sambil salah tingkah karena ekspresi kagetnya itu. Momen itu sendiri berhasil direkam oleh salah satu penonton dan turut diposting ulang oleh penyanyi berusia 23 itu melalui story Instagramnya.