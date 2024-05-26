Lebih Pilih Homeschooling untuk Anak, Ini Alasan Inara Rusli

SOAL pendidikan sang anak, ternyata ketimbang sekolah biasa konvensional pada umumnya, Inara Rusli mengaku memang memilih untuk memasukkan sang anak, Starla Rhea Idola Virgoun untuk homeschooling.

Inara menyebut, kala itu keputusan tersebut ia ambil karena sedang pandemi Covid-19 dan merasa proses belajar secara online kurang efektif.

"Saat itu lagi pandemi, sekolah tutup. Mereka menyediakan dengan proses online. Kayaknya kurang efektif, “ ujar Inara laa dijumpai awak media di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

“(jadi) Kenapa enggak homeschooling saja buat starla. Alhamdulillah International school," ujar Inara Rusli di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu (25/5/2024).

Meski homeschooling, Inara Rusli memastikan bahwa guru-gurunya adalah tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ditambah lagi sebagai ibu, ia merasa aman ketika guru-guru yang datang ke rumahnya.