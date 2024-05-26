Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lebih Pilih Homeschooling untuk Anak, Ini Alasan Inara Rusli

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |22:00 WIB
Lebih Pilih Homeschooling untuk Anak, Ini Alasan Inara Rusli
Inara pilih homeschooling untuk anak, (Foto: Instagram @mommy_starla)
A
A
A

SOAL pendidikan sang anak, ternyata ketimbang sekolah biasa konvensional pada umumnya, Inara Rusli mengaku memang memilih untuk memasukkan sang anak, Starla Rhea Idola Virgoun untuk homeschooling.

Inara menyebut, kala itu keputusan tersebut ia ambil karena sedang pandemi Covid-19 dan merasa proses belajar secara online kurang efektif.

 BACA JUGA:

"Saat itu lagi pandemi, sekolah tutup. Mereka menyediakan dengan proses online. Kayaknya kurang efektif, “ ujar Inara laa dijumpai awak media di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

 BACA JUGA:

“(jadi) Kenapa enggak homeschooling saja buat starla. Alhamdulillah International school," ujar Inara Rusli di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu (25/5/2024).

Meski homeschooling, Inara Rusli memastikan bahwa guru-gurunya adalah tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ditambah lagi sebagai ibu, ia merasa aman ketika guru-guru yang datang ke rumahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/612/3161271/anak-PpGK_large.jpg
62% Anak Sekolah di Indonesia Kurang Tidur, Bikin Sulit Fokus Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/612/3157664/sekolah-dnsI_large.jpg
Heboh Anak Pakai Topi Tumpeng saat Sekolah, Netizen: Emak-Emak Gen Z Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/298/3156794/ide_bekal-WURv_large.jpg
Praktis Buat Working Moms, 3 Resep Bekal untuk Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/629/3155967/anak_sekolah-yfwI_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Anak di Sekolah, Bawa Bekal agar Tak Jajan Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/629/3155356/anak_sekolah-91wW_large.jpg
Bantu Anak Beradaptasi di Sekolah Baru, Lakukan 7 Hal Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/612/3155355/anak_menangis-hfqR_large.jpg
Anak Nangis di Hari Pertama Sekolah Wajar Kok Moms, Ini Kata Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement