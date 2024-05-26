Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Mulai Olahraga Marathon untuk Pemula dari Sandiaga Uno

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |18:00 WIB
Tips Mulai Olahraga Marathon untuk Pemula dari Sandiaga Uno
Tips marathon untuk pemula ala Sandiaga Uno, (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno selama ini cukup dikenal sebagai sosok yang senang berolahraga, khususnya lari marathon.

Olahraga lari sendiri memang selama beberapa tahun ini sedang begitu booming. Apalagi saat ini sudah tersedia banyak event lari yang diselenggarakan oleh beberapa pihak.Tak ayal banyak juga masyarakat pemula yang ingin ikut merasakan serunya lari marathon.

Namun sebelum itu, Sandiaga Uno mengingatkan agar tidak sembrono saat lari. Sebab mengikuti lari marathon itu memerlukan persiapan.

 BACA JUGA:

"Safety, jadi lari itu perlu persiapan jadi kita perlu banget ngecek kesehatan kita kenali lah badan kita, kenali lagi lah kekuatan kita," kata Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
