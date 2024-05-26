Tips Mulai Olahraga Marathon untuk Pemula dari Sandiaga Uno

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno selama ini cukup dikenal sebagai sosok yang senang berolahraga, khususnya lari marathon.

Olahraga lari sendiri memang selama beberapa tahun ini sedang begitu booming. Apalagi saat ini sudah tersedia banyak event lari yang diselenggarakan oleh beberapa pihak.Tak ayal banyak juga masyarakat pemula yang ingin ikut merasakan serunya lari marathon.

Namun sebelum itu, Sandiaga Uno mengingatkan agar tidak sembrono saat lari. Sebab mengikuti lari marathon itu memerlukan persiapan.

"Safety, jadi lari itu perlu persiapan jadi kita perlu banget ngecek kesehatan kita kenali lah badan kita, kenali lagi lah kekuatan kita," kata Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024)

