Viral Wanita Sukses Pergoki Pacar Selingkuh Lewat CCTV Jalanan

BANYAK hubungan asmara yang berjalan selama bertahun-tahun kandas di tengah jalan, karena diwarnai dengan perselingkuhan.

Contohnya seperti kisah pahit yang dialami salah satu warganet yang ramai di jagat maya satu ini. Terungkap lewat video yang diunggah oleh netizen pemilik akun @queensharahh, kisah bagaimana dirinya menciduk sang kekasih berselingkuh.

Video yang sudah mendapatkan lebih dari 1,4 juta kali penayangan dan lebih 136 ribu like tersebut, menunjukkan dirinya yang sudah berpacaran selama enam tahun menjalin hubungan dengan sang kekasih harus kandas karena perselingkuhan.

“Pacaran sudah 6 tahun, jadi lah ini pasti,” tulis akun @queensharahh sebagai keterangan pada video berdurasi 10 detik tersebut.

Namun, harapan indah itu sirna ketika bukti perselingkuhan sang kekasih didapat dari rekaman CCTV di jalan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan karena memergoki pacarnya selingkuh dengan wanita lain.

“Kegep (ketahuan) selingkuh di CCTV jalan,” tulisnya sebagai keterangan tambahan.