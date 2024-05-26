Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Sukses Pergoki Pacar Selingkuh Lewat CCTV Jalanan

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |16:00 WIB
Viral Wanita Sukses Pergoki Pacar Selingkuh Lewat CCTV Jalanan
Viral terciduk berselingkuh lewat rekaman CCTV di jalanan, (Foto: TikTok @queensharahh)
A
A
A

BANYAK hubungan asmara yang berjalan selama bertahun-tahun kandas di tengah jalan, karena diwarnai dengan perselingkuhan.

Contohnya seperti kisah pahit yang dialami salah satu warganet yang ramai di jagat maya satu ini. Terungkap lewat video yang diunggah oleh netizen pemilik akun @queensharahh, kisah bagaimana dirinya menciduk sang kekasih berselingkuh.

Video yang sudah mendapatkan lebih dari 1,4 juta kali penayangan dan lebih 136 ribu like tersebut, menunjukkan dirinya yang sudah berpacaran selama enam tahun menjalin hubungan dengan sang kekasih harus kandas karena perselingkuhan. 

 BACA JUGA:

“Pacaran sudah 6 tahun, jadi lah ini pasti,” tulis akun @queensharahh sebagai keterangan pada video berdurasi 10 detik tersebut.

 BACA JUGA:

Namun, harapan indah itu sirna ketika bukti perselingkuhan sang kekasih didapat dari rekaman CCTV di jalan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan karena memergoki pacarnya selingkuh dengan wanita lain.

 

“Kegep (ketahuan) selingkuh di CCTV jalan,” tulisnya sebagai keterangan tambahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement