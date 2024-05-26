Fakta Baru Kasus Kematian Gamer Fat Cat, Polisi Sebut Sang Mantan Pacar Tak Lakukan Penipuan

BELUM lama ini viral di sosial media dan berbagai pemberitaan, terkait kasus gamer terkenal di China, Fat Cat atau Liu Jia yang menghabisi nyawanya sendiri dengan melompat ke sungai Yangtze setelah putus cinta.

Kala itu ramai diberitakan bahwa Fat Cat merasa sangat terpuruk, karena dicampakkan sang mantan kekasih, Tan Zhu. Padahal selama berpacaran disebut-sebut Fat Cat sangat royal, bahkan memberikan uang dengan nominal yang sangat besar.

Demi Tan kala itu, gamer berusia 21 tahun tersebut disebut rela lembur kerja sebagai gamer dan berhemat dengan hanya makan makanan murah demi mengumpulkan uang untuk Tan.

Kini, ada perkembangan terbaru terkait kasus Fat Cat, mengutip laporan China Daily, Minggu (26/5/2024) disebutkan pihak berwenang Tiongkok telah membersihkan nama Tan sebagai terduga karena tidak menemukan bukti adanya kesalahan finansial dalam kasus ini.

(Foto: Tangkapan layar)

Sebelumnya, kakak Fat Cat, Liu Yi, melayangkan tuduhan sang adik nekat bunuh diri karena ulah Tan. Liu Yi menuduh Tan telah menipu kakak tercintanya tersebut.