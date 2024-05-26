Konsep Pernikahan Impian Thariq Halilintar, Sarat Budaya Indonesia

USAI melamar sang kekasih, Aaliyah MaSSAID, Thariq Halilintar kini tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan mereka,. Setelah resmi melamar Aaliyah pada 15 Mei 2024, kini Thariq mulai merencanakan pernikahannya dan nantinya juga akan membawa keluarga besarnya untuk melamar Aaliyah.

Sibuk mempersipkan hari bahagianya, Thariq baru-baru ini membongkar konsep pernikahan impiannya. Ia mengaku memimpikan gelaran acara pernikahannya, dihelat dengan mengusung konsep adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia.

"Aku inginnya, rangkaian pernikahan semuanya menampilkan budaya Indonesia, keren-keren banget," ujar Thariq Halilintar saat dijumpai di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Lebih khusus, Thariq sendiri ingin memadukan budaya dari beberapa daerah di Indonesia.