Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |10:49 WIB
5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan
Justin dan Hailey Bieber menikmati liburannya di Jepang (Foto: Instagram/@justinbieber)
A
A
A

PENYANYI asal Kanada, Justin Bieber baru saja menikmati momen liburannya di Jepang. Tak sendirian, ia juga memboyong sang istri, Hailey Bieber yang juga ikut menikmati liburan di Negeri Sakura itu.

Saat pelesiran ke Jepang, Justin dan Hailey nampak kompak bersama menikmati waktu mereka berdua jelang menjadi orangtua. Keduanya bahkan tak ragu pamer kemesraan dan diunggah di sosial media.

Penasaran, seperti apa potret mesra dua sejoli, Justin dan Hailey Bieber saat asyik liburan di Jepang ini? Yuk simak, seperti dikutip dari akun Instagram @justinbieber.

1. Kecupan mesra ke istri tercinta

Justin dan Hailey makin terlihat mesra, apalagi usai mengumumkan calon anak pertama mereka. Di momen liburan ke Jepang ini, keduanya pun tak ragu pamer kemesraan dan berbagi kebahagiaan.

Justin dan Hailey Bieber Liburan ke Jepang

(Foto: Instagram/@justinbieber)

Terlihat Justin dengan mesra mencium bibir sang istri. Mereja juga kompak mengenakan outfit yang sama yakni blazer oversized hitam. Hailey juga tampil memukau dengan tetap memamerkan perut hamilnya.

2. Pamer perut besar

Kehamilan Hailey Bieber kini jadi sorotan netizen dunia. Di momen liburannya dengan Justin, Hailey juga tak ragu untuk memamerkan perut besarnya.

Justin dan Hailey Bieber Liburan ke Jepang

(Foto: Instagram/@justinbieber)

Dalam balutan blazer hitam, Hailey tampil modis dengan membiarkan kancing blazernya terbuka. Perut besarnya pun terlihat menandakan betapa bangganya Hailey dengan kehamilannya.

3. Berlatar pepohonan hijau

Justin dan Hailey Bieber Liburan ke Jepang

(Foto: Instagram/@justinbieber)

Justin dan Hailey juga mengabadikan pose dengan nuansa Jepang yang khas. Terlihat keduanya bercoto dengan pemandangan hijau dan latar pepohonan yang asri. Justin terlihat berjongkok di samping Hailey yang tampil modis dan kasual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/549/3021931/kanye_west_naik_pesawat_kelas_ekonomi-gn1E_large.JPG
Viral Kanye West Terpergok Liburan Naik Pesawat Kelas Ekonomi, Lagi Bokek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012940/5-destinasi-wisata-populer-di-garut-tempat-syuting-kim-go-eun-tFbXIcIwT3.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Garut, Tempat Syuting Kim Go Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/408/3009806/5-destinasi-wisata-di-khao-yai-lokasi-thariq-halilintar-lamar-aaliyah-massaid-rvQx7PjLkv.jpg
5 Destinasi Wisata di Khao Yai, Lokasi Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/408/3007772/5-destinasi-terbaik-di-labuan-bajo-tempat-liburan-aktor-korea-ji-chang-wook-DGhEyBBWX0.jpg
5 Destinasi Terbaik di Labuan Bajo, Tempat Liburan Aktor Korea Ji Chang Wook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/549/3004685/brad-pitt-dan-ines-de-ramon-pelesiran-ke-pantai-dunia-serasa-milik-berdua-W506AVNCTf.JPG
Brad Pitt dan Ines de Ramon Pelesiran ke Pantai, Dunia Serasa Milik Berdua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/549/2999223/hobi-traveling-wisata-alam-jadi-destinasi-favorit-rey-mbayang-dan-dinda-hauw-fTH871uklJ.JPG
Hobi Traveling, Wisata Alam Jadi Destinasi Favorit Rey Mbayang dan Dinda Hauw
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement