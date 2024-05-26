5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan

PENYANYI asal Kanada, Justin Bieber baru saja menikmati momen liburannya di Jepang. Tak sendirian, ia juga memboyong sang istri, Hailey Bieber yang juga ikut menikmati liburan di Negeri Sakura itu.

Saat pelesiran ke Jepang, Justin dan Hailey nampak kompak bersama menikmati waktu mereka berdua jelang menjadi orangtua. Keduanya bahkan tak ragu pamer kemesraan dan diunggah di sosial media.

Penasaran, seperti apa potret mesra dua sejoli, Justin dan Hailey Bieber saat asyik liburan di Jepang ini? Yuk simak, seperti dikutip dari akun Instagram @justinbieber.

1. Kecupan mesra ke istri tercinta

Justin dan Hailey makin terlihat mesra, apalagi usai mengumumkan calon anak pertama mereka. Di momen liburan ke Jepang ini, keduanya pun tak ragu pamer kemesraan dan berbagi kebahagiaan.

(Foto: Instagram/@justinbieber)

Terlihat Justin dengan mesra mencium bibir sang istri. Mereja juga kompak mengenakan outfit yang sama yakni blazer oversized hitam. Hailey juga tampil memukau dengan tetap memamerkan perut hamilnya.

2. Pamer perut besar

Kehamilan Hailey Bieber kini jadi sorotan netizen dunia. Di momen liburannya dengan Justin, Hailey juga tak ragu untuk memamerkan perut besarnya.

(Foto: Instagram/@justinbieber)

Dalam balutan blazer hitam, Hailey tampil modis dengan membiarkan kancing blazernya terbuka. Perut besarnya pun terlihat menandakan betapa bangganya Hailey dengan kehamilannya.

3. Berlatar pepohonan hijau





(Foto: Instagram/@justinbieber)

Justin dan Hailey juga mengabadikan pose dengan nuansa Jepang yang khas. Terlihat keduanya bercoto dengan pemandangan hijau dan latar pepohonan yang asri. Justin terlihat berjongkok di samping Hailey yang tampil modis dan kasual.