HOME WOMEN HEALTH

Siap-siap Berangkat Haji, Oki Setiana Dewi Gencar Berolahraga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |15:00 WIB
Siap-siap Berangkat Haji, Oki Setiana Dewi Gencar Berolahraga
Persiapan fisik Oki Setiana Dewi jelang berangkat haji, (Foto: Instagram @okisetianadewi)
A
A
A

OKI Setiana Dewi diketahui akan kembali menjalani ibadah Haji di tahun 2024. Tahun ini, ia akan berangkat Haji bersama kedua adiknya, Shindy Putri dan Ria Ricis. Ini akan menjadi Haji pertama bagi Ria Ricis dan Shindy Putri.

Pendakwah satu ini menyebut, jika sesuai rencana ia akan berangkat beribadah haji selama sebulan sejak 12 Juni hingga 7 Juli 2024. 

Sebagai salah satu persiapan, Oki menyebut dirinya sudah gencar melakukan latihan fisik dan menjaga kesehatannya.

"Ibadah haji kan ibadah fisik ya, jadi semoga diberikan kesehatan. Persiapannya lebih ke secara keilmuan dan fisik," kata Oki kala ditemui awak media di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Pasalnya, lebih lanjut diungkap mantan kakak ipar Teuku Ryan tersebut, dirinya punya trauma tersendiri akibat sang ibunda yang mengalami koma saat menjalani ibadah haji.

Halaman:
1 2
      
