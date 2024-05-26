Wisata Kapal Pesiar Kian Dilirik, Indonesia Mulai Siapkan Paket Wisata Menarik

WISATA kapal pesiar (cruise) kini semakin dilirik oleh wisatawan. Hal ini lantas dimanfaatkan betul oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pengembangan wisata minat khusus tersebut.

Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI kini mulai menghadirkan sejumlah relaksasi kebijakan serta pengayaan paket-paket wisata yang dapat menarik lebih banyak minat wisatawan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menprekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, wisata minat khusus kapal pesiar (cruise) memiliki potensi sangat luar biasa.

Terlebih, karena Indonesia memiliki destinasi wisata bahari yang banyak dan beragam. Saat ini banyak perusahaan cruise besar yang telah membuat paket wisata cruise ke Indonesia.

"Peminatnya cukup tinggi dan pangsa pasarnya yang teridentifikasi adalah silver market atau market usia lansia," ujar Sandi saat mengikuti 'Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Optimalisasi Aktivitas Bisnis Kapal Asing di NIPA Transshipment Anchorage Area (NTAA) dan Benoa Cruise Terminal' yang dipimpin Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, belum lama ini.

Sandi menjelaskan, wisatawan silver market ini merupakan wisatawan berkualitas karena rata-rata jumlah pengeluaran yang sangat tinggi dengan masa tinggal yang lebih lama.

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf bersama seluruh kementerian/lembaga berkolaborasi untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar.

"Langkah-langkah yang telah disepakati adalah kita akan memperkuatnya dengan membuat paket wisata. Kita akan mempersiapkan alternatif paket wisata yang sesuai dengan kebutuhan dari preferensi wisatawan silver market ini," terangnya.

Adapun beberapa destinasi yang menjadi favorit di antaranya seperti Bintan, Batam, Labuan Bajo, Sorong, dan Maluku dengan hub yang ada di Tanjung Benoa.

"Nanti juga akan ada relaksasi peraturan di pelabuhan dan dispensasi cabotage yang lebih banyak dalam konsep pilot project, sehingga akan ada kemudahan sistem perizinan yang terintegrasi," papar Sandi.