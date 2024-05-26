Sandiaga Uno Berbagi Tips Lari Sehat untuk Pemula, Seperti Apa?

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno selama ini dikenal senang berolahraga, khususnya lari marathon.

Terlebih saat ini sudah tersedia banyak event lari yang diselenggarakan oleh beberapa pihak. Tak ayal banyak juga masyarakat pemula yang ingin ikut merasakan serunya lari marathon.

Namun sebelum itu, Sandi mengingatkan agar tidak sembrono saat lari. Sebab mengikuti lari marathon itu memerlukan persiapan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Safety, jadi lari itu perlu persiapan jadi kita perlu banget ngecek kesehatan kita kenali lah badan kita, kenali lagi lah kekuatan kita," ungkap Sandi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024).

Pria yang akrab disapa Mas Menteri ini pun memberikan tips persiapan sebelum lari bagi pemula.