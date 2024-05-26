Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selain Bikin Tubuh Bugar, Sandiaga Sebut Event Lari Bisa Dongkrak Pariwisata

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |16:04 WIB
Selain Bikin Tubuh Bugar, Sandiaga Sebut Event Lari Bisa Dongkrak Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Ayu Utami A/MPI)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyambut positif banyak event marathon atau lomba lari jarak jauh.

Untuk itu ia bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung acara marathon bertajuk Pocari Sweat Run Indonesia 2024.

Sebab, dengan adanya event lari ini, masyarakat bukan hanya jadi sehat namun dapat meningkatkan sektor pariwisata.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Ayu Utami Anggraeni/MPI)

"Sport tourism ini sangat menjadi lokomotif untuk masyarakat bergerak, ekonominya juga. Tapi juga saya sama teman-teman parekraf ingin dapat quality daripada sport tourism-nya itu sendiri apa itu sehat," ungkap Sandi dalam konferensi pers, Pocari Sweat Run 2024, di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024).

"Jadi, saya juga dengan Kemenkes ingin ada kerj sama karena manfaatnya dapat langsung dirasakan dari sport tourism ini adalah masyarakat jadi bugar," tambahnya.

Apalagi sport tourism tahun ini digelar selama dua hari di Gedung Sate, Bandung. Yang mana menurut Sandi, Bandung menjadi salah satu track indah.

"Acara marathon bisa meningkatkan daya tarik wisatawan yang datang. Bandung ini kan kalau dilihat dari kondisi cuaca dan keindahan alamnya ini salah satu track lari terindah," terang Sandi.

Telusuri berita women lainnya
