HOME WOMEN TRAVEL

Penonton Sholawatan Usai Nonton Avenged Sevenfold, Sandiaga: Gini Kan Adem!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |10:59 WIB
Penonton Sholawatan Usai Nonton Avenged Sevenfold, Sandiaga: Gini Kan Adem!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

AVENGED Sevenfold menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2024. Konser ini merupakan bagian dari tur album baru bertajuk Life Is But A Dream dari band metal asal Amerika Serikat itu.

Setelah asyik berjingkrak ria bersama Avenged Sevenfold, momen unik tercipta saat penonton satu persatu meninggalkan area konser. Terdengar lantunan sholawat di area pintu.

Momen ini diunggah oleh akun TikTok @agisprayudi. Alih-alih berujung ricuh, konser band metal yang satu ini memang beda, penontonnya malah kompak bersholawat.

Konser Avenged Sevenfold

(Foto: TikTok/@agisprayudi)

Bahkan, video ini turut dikomentari oleh Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno. Sandi mengunggah ulang video itu di akun Instagramnya. Dia begitu salut melihat konser yang berlangsung dengan tertib tanpa adanya keributan.

"Masya Allah. Nah gini kan adem. Enggak ada yang berantem," ujar Sandi seperti dikutip dari akun Instagram @sandiuno, Minggu (26/5/2024).

Ia pun meyakini jika konser berlangsung dengan tertib tanpa menimbulkan kericuhan, semakin banyak musisi internasional yang tak perlu khawatir lagi untuk manggung di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
