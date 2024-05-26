Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Hotel Bernuansa Bali di Osaka Jepang Bikin Takjub Warganet

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |10:26 WIB
Viral Hotel Bernuansa Bali di Osaka Jepang Bikin Takjub Warganet
Hotel bernuansa Bali di Osaka, Jepang (Foto: X/@adriansyahayasin)
A
A
A

HOTEL bergaya Jepang yang ada di Indonesia mungkin sudah sering ditemukan. Namun, pernahkah Anda melihat hotel bergaya Bali berdiri di Negeri Sakura?

Ya, bila berkunjung ke Jepang, Anda patut mampir ke hotel dengan gaya interior ala Bali bernama Bali Tower Hotel and Resort.

Penginapan yang mengusung nuansa nusantara khas Bali ini bisa Anda temukan di kawasan Tennoji, Osaka, Jepang.

Potret hotel Bali Tower di Jepang ini bagikan akun X, @adriansyahayasin. Terlihat pesona hotel bernuansa Bali itu yang berdiri di salah satu kota istimewa di Jepang.

Hotel bernuansa Bali di Osaka, Jepang

(Foto: X/@adriansyahayasin)

“Orang Indonesia maunya buat hotel gaya jejepangan. Orang Jepang maunya buat gaya Indonesiaan,” tulis akun itu.

Hotel dengan nuansa Bali itu memiliki interior yang kental akan Nusantara. Di pintu masuk pun, Anda akan disuguhkan dengan tulisan Bali Tower dengab gambar peta pulau Bali.

Di bagian depan hotel ini, pengunjung juga akan langsung disambut dengan interior gaya pura Bali lengkap dengan patung ogoh-ogoh di depannya. Gapura model pura Bali ini menambah nuansa tradisional yang khas kota Bali.

Di bagian pintu masuk, para pengunjung juga bisa melihat ornamen khas Bali lainnya yakni pintu kayu jati dengan ukiran yang khas. Lengkap dengan payung berwarna kuning dan patung berbentuk katak.

