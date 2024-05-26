Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Le Boh Timon Khas Aceh, Es Segar Cocok Lawan Cuaca Panas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |20:30 WIB
Resep Le Boh Timon Khas Aceh, Es Segar Cocok Lawan Cuaca Panas
Resep le boh timon khas Aceh, (Foto: Instagram @kokikutv)
A
A
A

SETIAP daerah di Indonesia memiliki hidangan yang khas. Bukan hanya makanan, tapi juga aneka minuman. Contohnya ada, Le Boh Timon alias es serut mentimun khas Aceh.

Nama Le Boh Timon sendiri berasal dari bahasa Aceh yakni Le berarti air dan Boh berarti buah, dan ‘timon’ berarti mentimun. Es serut timun adalah minuman dingin dan segar khas Aceh, dengan citarasa manis dan umunya banyak disajikan saat bulan puasa.

 BACA JUGA:

Selain itu, disebutkan juga konon es ini digunakan untuk menetralisir masakan Aceh yang banyak mengandung kolestrol. Nah, membuat sendiri di rumah gampang loh! Cocok untuk melawan dan menyegarkan dahaga di kala cuaca panas ekstrem saat ini.

Berikut resep Le boh timon khas Aceh yang segar dan praktis, sebagaimana dilansir dari Instagram @kokikutv, Minggu (26/5/2024)

Bahan-bahan :

 

 BACA JUGA:

2 buah mentimun

Gula putih, secukupnya

200 ml air matang

100 ml madu

 150 gram es batu

