Resep Le Boh Timon Khas Aceh, Es Segar Cocok Lawan Cuaca Panas

SETIAP daerah di Indonesia memiliki hidangan yang khas. Bukan hanya makanan, tapi juga aneka minuman. Contohnya ada, Le Boh Timon alias es serut mentimun khas Aceh.

Nama Le Boh Timon sendiri berasal dari bahasa Aceh yakni Le berarti air dan Boh berarti buah, dan ‘timon’ berarti mentimun. Es serut timun adalah minuman dingin dan segar khas Aceh, dengan citarasa manis dan umunya banyak disajikan saat bulan puasa.

Selain itu, disebutkan juga konon es ini digunakan untuk menetralisir masakan Aceh yang banyak mengandung kolestrol. Nah, membuat sendiri di rumah gampang loh! Cocok untuk melawan dan menyegarkan dahaga di kala cuaca panas ekstrem saat ini.

Berikut resep Le boh timon khas Aceh yang segar dan praktis, sebagaimana dilansir dari Instagram @kokikutv, Minggu (26/5/2024)

Bahan-bahan :

2 buah mentimun

Gula putih, secukupnya

200 ml air matang

100 ml madu

150 gram es batu