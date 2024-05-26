4 Potret Menyala Mahalini Pakai Outfit Kuning Matahari di Java Jazz Festival 2024

MAHALINI Raharja jadi salah satu penyanyi top yang turut memeriahkan Java Jazz Festival 2024 hari kedua yang berlangsung di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Meski mengaku sempat merasa gugup sebelum naik panggung, namun penampilan penyanyi 24 tahun itu tampak memukau dan sukses mencuri perhatian.

Tak hanya lewat suara merdunya yang khas, namun juga berkat outfit panggungnya yang totalitas seperti biasanya. Seperti apa penampilan Mahalini saat tampil di Java Jazz Festival 2024? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagram @mahaliniyy, Minggu, (26/5/2024).

1.Menyala: Manggung di Java Jazz tahun uinu, Mahalini tampil modis dengan busana penuh warna berupa jumpsuit warna kuning matahari berdetail korset di bagian perut dan dihiasi dengan detail payet berwarna silver.

2.Makin berwarna dengan outer crop fuschia: Penampilan Mahalini malam itu kian membuatnya tampak berwarna dan bersinar dengan perpaduan outer berwarna crop berwarna pink fuschia.

Outer tersebut juga terlihat makin meriah dengan detail fringe rantai berwarna silver yang menggantung menghiasi bagian depan outer tersebut.