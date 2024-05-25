Model Cantik Nabila Ritura Tampil Stunning bak Barbie Hidup

NAMA Nabila Ritura sempat menjadi perbincangan publik setelah melakukan fashion show memakai kebaya. Namun fashion show ini dilakukan di tempat umum di negara China.

Salah satu alasan dirinya melakukan aksi uniknya ini adalah untuk melanjutkan semangat RA Kartini mengenalkan kebaya ke seluruh dunia. Momen fashion show di tempat umum itu mencuri perhatian.

Banyak masyarakat yang mengabadikan momen itu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin berfoto dengan Nabila Ritura. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret cantik Nabila Rutira saat menjalani pemotretan. Berikut ulasannya dari Instagram, @nabilaritura.

Jalani pemotretan

Nabila Ritura sendiri merupakan seorang model sekaligus pemenang salah satu ajang kontes kecantikan. Memiliki paras cantik, Nabila kerap terlibat dalam pemotretan.

Seperti pada postingannya ini dia memakai dress dengan warna gold dan hijau emerald. Dress aksen payet ini menambah kesan mewah pada tampilannya. Tampilannya makin memukau dengan mahkota mewah.

Pakai makeup tebal

Makeup Artist Slam Wiyono dan Muhamad Al Fakih mempercantik tampilan Nabila memakai makeup bold dengan nuansa warna coklat. Tampilan rambutnya disanggul dan dia menambahkan aksesori anting.

Tampil elegan

Perempuan 26 tahun ini tampil tampil elegan dalam pemotretannya. Dia memakai dress mewah dari desainer Herry Nadjaya. Dress yang dia pakai memiliki model cut out yang membuat tampilannya makin seksi.