HOME WOMEN LIFE

Potret Lady Gaga Tampil dengan Gaun dari Kerangka Mobil, Netizen: Ikonik!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |06:07 WIB
Potret Lady Gaga Tampil dengan Gaun dari Kerangka Mobil, Netizen: Ikonik!
Lady Gaga. (Foto: Instagram)
A
A
A

LADY Gaga mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, penyanyi asal Amerika Serikat ini baru saja melakukan sesi pemotretan dengan memakai baju yang tidak biasa.

Ya, bukan Lady Gaga namanya jika tidak tampil dengan gaya yang nyentrik. Di pemotretannya kali ini, ia tampak memakai baju nan futuristik berwarna putih. Usut punya usut, baju nyentrik dari merek fashion SELVA itu terbuat dari kerangka mobil lho!

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Lady Gaga melalui postingan di akun Instagramnya. Sang desainer, yakni Selva Huygens juga turut membagikan beberapa hasil pemotretan Lady Gaga dalam balutan baju futuristik rancangannya itu.

Lady Gaga

Dalam keterangan postingannya, Huygens menjelaskan, bahwa baju tersebut merupakan karya hasil kerjasamanya dengan Fashion Director asal Italia, Nicola Formichetti.

“QUEEN @ladygaga dalam balutan selva oleh (Fashion Direction) @nicolaformichetti,” ujar Huygens, melalui akun Instagram @selva_____________.

Hasil pemotretan Lady Gaga dalam balutan baju futuristik dari kerangka mobil itu turut diposting oleh sang diva melalui akun Instagramnya. Menariknya, meski terbuat dari kerangka mobil, namun Lady Gaga justru mengaku tidak mengetahui bagian kerangka mana yang dipakai sang desainer untuk merancang bajunya itu.

Lady Gaga

Saat ditanya di momen red carpet, Lady Gaga bahkan berceletuk bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena pada dasarnya ia bukanlah seorang mekanik. “Di karpet merah saya memberi tahu mereka bahwa itu adalah bagian mobil,” ujar Lady Gaga, melalui akun Instagramnya, @ladygaga.

“Mereka bilang jenis apa dan saya bilang saya tidak tahu, saya bukan mekanik. (ICONIC) Satu-satunya GAGA,” sambungnya.

