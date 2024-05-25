Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Model Cantik Audya Ananta Berpose di Pantai, Tampil Seksi Pakai Dress Transparan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |00:30 WIB
Potret Model Cantik Audya Ananta Berpose di Pantai, Tampil Seksi Pakai Dress Transparan
Audya Ananta. (Foto: Instagram)
A
A
A

AUDYA Ananta merupakan seorang model jebolan Top 5 Indonesia's Next Top Model Cycle 2. Perempuan asal Surabaya ini aktif membagikan penampilannya di media sosial.

Salah satunya saat berpose di pantai menggunakan backless dress menarik perhatian. Sebab dia tampil seksi dalam dress transparan itu.

Audya pun dikenal sebagai model, yang saat ini tengah berlibur ke luar negeri. Penasaran seperti apa potret Audya Ananta saat liburan di pantai? Berikut ulasannya dari Instagram @oddyananta.

Pakai dress transparan

Audya Ananta

Potret Audya Ananta tampil seksi saat foto di pinggir pantai. Dia tampil seksi memakai bikini biru dipadukan dengan backless dress transparan warna putih.

Pada fotonya ini dia pose menoleh dengan rambut basah. Tatapan mata tajam ke arah kamera, bikin salting.

Nikmati sunset

Audya Ananta

Audya juga menunjukkan keindahan sunset di depannya. Dia pose memandang sunset sambil memamerkan punggung mulusnya. Tampilan Audya di foto ini begitu menggoda.

Halaman:
1 2
      
