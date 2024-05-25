Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:00 WIB
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
Lagu viral di TikTok. (Foto: X @mas2_jawa_.)
SOSIAL media TikTok tak cuma dipenuhi dengan video-video viral, tapi juga sound atau lagu yang bikin netizen terngiang-ngiang. Biasanya sound atau lagu tersebut sering mengiringi video yang seliweran di FYP TikTok.

Sayangnya, sering kali netizen kesulitan mencari tahu judul lagu ataupun sound yang viral di TikTok ini. Salah satunya sound ballet yang bernada lembut dan sering ada di video-video TikTok.

Sound tersebut rupanya merupakan penggalan instrumen dari lagu Korea Selatan bertajuk Wish. Lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi cantik Korea, Choi Yu Ree. Momen terungkapnya sound TikTok itu diunggah akun X, @mas2_jawa_.

“Ketemu juga (sound-nya), akhirnya bisa tidur,” tulis keterangan di video itu.

Lagu viral

