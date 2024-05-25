Jeremy Teti Curhat Menyesal Berhenti Jadi News Anchor, Kenapa?

JEREMY Teti mengaku sangat menyesal berhenti dari pekerjaannya sebagai News Anchor alias presenter berita di salah satu televisi swasta. Padahal, dia sudah bekerja disana selama 20 tahun.

Jeremy yang kini memilih terjun ke dunia entertain dan menjadi komedian hingga presenter program hiburan. Dia pun tak bisa menampik rasa penyesalannya meski kala itu berhenti karena rasa kecewa dengan salah satu atasan.

"Sangat menyesal, karena itu mimpi gue, gue anak kampung yang tinggal di kampung, jauh. Mimpi gue tuh terlalu tinggi, pengin jadi presenter berita, karena gue dari kecil itu udah nonton TVRI, membayangkan, halusinasi, terus di TV swasta melihat Desi Anwar bisa gini-gini, hebat ya orang-orang itu. Apakah aku bisa?" kata Jeremy Teti dikutip daru Kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (25/5/2024).

Pria 56 tahun itu rupanya masih ingat perjuangannya dulu ketika nengejar cita-cita menjadi presenter berita yang akhirnya sukses terwujud. Untuk mencapai tahap itu, Jeremy sampai merantau ke Yogyakarta untuk kuliah broadcasting hingga mengikuti berbagai audisi.