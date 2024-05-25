Mengenal Brow Bomber, Tren Kecantikan Baru Kaum Hawa!

SOSIAL media belakangan banyak dipenuhi dengan tren baru di dunia kecantikan. Salah satu yang cukup populer adalah tren brow bomber.

Bagi kalian yang masih asing dengan tren ini, brow bomber adalah sebuah teknik untuk merapikan alis dengan hasil alis terlihat lebih natural. Nah, bagi Anda yang masih penasaran, berikut ulasan mengenai tren brow bomber, melansir dari berbagai sumber, Sabtu, (25/5/2024).

Proses perawatan brow bomber biasanya menggabungkan proses brow lamination dan brow coloring yang bertujuan untuk merapikan arah tumbuh alis serta membentuk sesuai dengan yang diinginkan. Jika sulam alis menambah bagian alis dengan pemberian pigmen warna, brow bomber justru berbeda.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, brow bomber merupakan teknik untuk merapikan alis dengan hasil alis terlihat lebih natural. Waktu pengerjaannya sekitar 90 menit. Perawatan brow bomber juga dapat menyehatkan alis. Perawatan ini sendiri bisa tahan hingga 6-8 minggu.

Semua ini tergantung dari kondisi kulit, apakah kering atau berminyak, dan kebiasaan sehari-hari juga mempengaruhi ketahanannya.

Lantas, apa bedanya dengan sulam alis?

Sebenarnya, brow bomber dan sulam alis sama-sama bertujuan untuk menghasilkan alis yang lebih cantik dan indah. Jika ingin memiliki rambut alis yang tipis dan hasil tahan lama, Anda bisa melakukan sulam. Namun, jika Anda memiliki alis yang tumbuhnya tidak beraturan, pilihlah brow bomber.

Sulam alis merupakan prosedur untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen berwarna. Pigmen tersebut bertekstur menyerupai rambut asli dan dipasang mengikuti arah pertumbuhan rambut asli. Selain itu, hasil sulam alis juga bisa sesuai dengan keinginan Anda.