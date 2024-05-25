Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Mengetahui Sistem Pencernaan Anak dalam Kondisi yang Sehat, Yuk Disimak!

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |07:00 WIB
Cara Mengetahui Sistem Pencernaan Anak dalam Kondisi yang Sehat, Yuk Disimak!
Cara mengetahui sistem pencernaan anak sehat? (Foto: Freepik.com)
A
A
A


KONDISI pencernaan yang sehat bisa mempengaruhi keaktifan serta kondisi mood si kecil lho. Apabila anak-anak mendadak lemas, tidak semangat beraktivitas, bahkan mulai agak rewel, bisa jadi ada yang salah di dalam pencernaannya lho.

Lantas, bagaimana cara mengetahui bahwa kondisi pencernaan anak dalam kondisi yang baik dan sehat?

Dokter Spesialis Anak Konsultan Gastrohepatologi, dr. Frieda Handayani Kawanto, Sp. A(K), Subsp. G.H menjelaskan bahwa salah satu tanda pencernaan si kecil dalam kondisi yang bagus apabila mereka Buang Air Besar (BAB) secara teratur.

Idealnya anak-anak BAB 1-2 kali dalam sehari. Namun apabila si kecil belum BAB dalam waktu tiga hari, maka hal ini patut menjadi perhatian. Itu tandanya si kecil sudah mengalami sembelit.

“Tanda saluran cerna sehat itu kalau pergerakan ususnya itu teratur. Ditandai dengan buang air besar yang teratur dan idealnya memang sehari sekali ya. Ada juga yang dua kali sehari,” kata dr. Frieda dalam Media Gathering ‘Bebelac Digestive Week 2024’ di Jakarta Selatan, belum lama ini.

Anak Makan

Apabila anak sembelit, maka para orangtua sebaiknya mengingat kembali apakah asupan air, asupan serat, kebutuhan aktivitas fisik, serta kualitas tidur si kecil sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan seusianya. Sebab, beberapa indikator tersebut sangat berpengaruh pada kesehatan usus dan pencernaannya lho.

“Asupan seratnya, buah sayur, prebiotiknya udah cukup apa belum? Aktivitas fisiknya udah memenuhi sesuai usianya? Terus yang keempat, kualitas tidurnya dan stresnya. Jadi itu semua mempengaruhi mikrobiota usus,” ujarnya.

Menurut dr. Frieda, kondisi mikrobiota anak bisa dikatakan seimbang jika anak tidak mengalami kembung, tidak sendawa berlebihan, dan tidak merasa sakit perut. Itu tandanya kondisi pencernaan anak dalam kondisi yang sehat.

“Lalu mikrobiotanya seimbang, nah tanda mikrobiota seimbang itu bisa dilihat dari cirinya yaitu gak kembung, gak bloating, gak suka sendawa, Gak sakit perut," ucap dr. Frieda.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
