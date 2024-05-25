Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada, Beberapa Kebiasaan Ini Picu Terjadinya Keputihan pada Miss V

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |01:00 WIB
Waspada, Beberapa Kebiasaan Ini Picu Terjadinya Keputihan pada Miss V
Kenali penyebab keputihan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEPUTIHAN merupakan sebuah kondisi ketika lendir kental atau cairan bening keluar dari Miss V. Tentunya kondisi ini sangat wajar terjadi pada wanita.

Akan tetapi, jika keputihan yang keluar berbentuk seperti gumpalan yang banyak, hal ini patut Anda waspadai lho. Menurut dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Kevin Mak kondisi tersebut bisa jadi karena adanya infeksi jamur pada Miss V.

“Keputihan menggumpal sering banget terjadi pada wanita dan biasanya karena infeksi jamur. Kondisi ini biasanya disebabkan karena kebiasaan buruk yang sering dilakukan,” kata dr. Kevin Mak, dikutip dari unggahan dalam akun Instagramnya @drkevinmak, Senin (27/5/2024).

Infeksi jamur tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan bisa terjadi karena beberapa kebiasaan buruk yang sering kali dilakukan. Sehingga Miss V menjadi terkena infeksi jamur.

Keputihan

Kevin menjelaskan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan dan bisa memicu keputihan yang menggumpal yaitu menggunakan pakaian dalam atau celana yang terlalu ketat. Hal ini bisa membuat Miss V menjadi lembab dan mudah terinfeksi berbagai macam jenis bakteri.

“Memakai pakaian dalam, jeans atau legging ketat. Pakaian atau celana yang terlalu ketat akan bikin Miss V lembab dan gampang infeksi,” tuturnya.

Selain itu, Anda sebaiknya menghindari mencuci Miss V hingga bagian dalamnya. Sebab di bagian dalam Miss V terdapat bakteri baik yang berfungsi untuk menjaga kesehatannya. Sehingga, jika mencuci terlalu dalam, maka bakteri tersebut jadi hilang dan memudahkan bakteri serta jamur untuk berkembangbiak.

“Mencuci Miss V sampai dikorek kedalam, yang ada bakteri baik di bagian dalam Miss V jadi hilang dan bakteri jahat serta jamur malah meningkat,” ujar dr. Kevin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement