Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Gua Kelelawar Tersembunyi di Kota Padang, Akses Masuk Pakai Jembatan Kayu

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |15:07 WIB
Viral Gua Kelelawar Tersembunyi di Kota Padang, Akses Masuk Pakai Jembatan Kayu
Gua Kelelawar tersembunyi di Padang, Sumatera Barat (Foto: TikTok/@mwdhtussaadah7)
A
A
A

MENDENGAR Kota Padang, yang terlintas di pikiran Anda mungkin adalah rendangnya yang mendunia, hingga berbagai masakan khasnya yang menggugah selera.

Namun, tidak banyak yang mengetahui, bahwa Kota Padang di Sumatera Barat memiliki banyak wisata alam yang masih asri dan tak kalah indah dari daerah lainnya.

Bahkan, beberapa di antaranya masih berstasus 'hidden gem' alias tersembunyi karena belum banyak diketahui oleh wisatawan. Salah satunya adalah sebuah wisata gua.

Ya, siapa sangka, kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini ternyata punya wisata gua nan indah yang lokasinya masih cukup tersembunyi.

Gua tersebut yakni bernama gua kelelawar. Penampakan video gua tersebut tampak diabadikan dalam sebuah konten video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @mwdhtussaadah7.

“Hidden gem Kota Padang,” tulis keterangan postingan konten video akun TikTok tersebut.

Wisata Gua Kelelawar di Padang

(Foto: TikTok/@mwdhtussaadah7)

Dalam video tersebut, terlihat gua tersebut tampak cukup besar. Alih-alih memiliki akses masuk yang sulit seperti gua pada umumnya, jalan menuju ke dalam gua kelelawar tersebut justru terbilang mudah.

Pasalnya, dari awal pintu masuk, terdapat jembatan kayu yang terpasang di sepanjang jalan menuju ke dalam gua, sehingga memudahkan pengunjung untuk berjalan menyusuri gua tersebut.

Meski dikelililingi bebatuan yang curam dan besar, namun, gua tersebut tampak cukup aman dilalui berkat adanya jembatan kayu yang terpasang tersebut.

Bahkan, gua yang di dalamnya cukup gelap tersebut sedikit lebih terang dengan adanya lampu-lampu temaram yang dipasang di sekitar gua, termasuk di jembatan kayu yang dilalui oleh wisatawan.

Selain itu, pihak pengelola wisata gua kelelawar juga tampak menyediakan helm pelindung kepala, demi keamanan para wisatawan yang masuk menyusuri gua tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement