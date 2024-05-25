Viral Gua Kelelawar Tersembunyi di Kota Padang, Akses Masuk Pakai Jembatan Kayu

MENDENGAR Kota Padang, yang terlintas di pikiran Anda mungkin adalah rendangnya yang mendunia, hingga berbagai masakan khasnya yang menggugah selera.

Namun, tidak banyak yang mengetahui, bahwa Kota Padang di Sumatera Barat memiliki banyak wisata alam yang masih asri dan tak kalah indah dari daerah lainnya.

Bahkan, beberapa di antaranya masih berstasus 'hidden gem' alias tersembunyi karena belum banyak diketahui oleh wisatawan. Salah satunya adalah sebuah wisata gua.

Ya, siapa sangka, kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini ternyata punya wisata gua nan indah yang lokasinya masih cukup tersembunyi.

Gua tersebut yakni bernama gua kelelawar. Penampakan video gua tersebut tampak diabadikan dalam sebuah konten video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @mwdhtussaadah7.

“Hidden gem Kota Padang,” tulis keterangan postingan konten video akun TikTok tersebut.

(Foto: TikTok/@mwdhtussaadah7)

Dalam video tersebut, terlihat gua tersebut tampak cukup besar. Alih-alih memiliki akses masuk yang sulit seperti gua pada umumnya, jalan menuju ke dalam gua kelelawar tersebut justru terbilang mudah.

Pasalnya, dari awal pintu masuk, terdapat jembatan kayu yang terpasang di sepanjang jalan menuju ke dalam gua, sehingga memudahkan pengunjung untuk berjalan menyusuri gua tersebut.

Meski dikelililingi bebatuan yang curam dan besar, namun, gua tersebut tampak cukup aman dilalui berkat adanya jembatan kayu yang terpasang tersebut.

Bahkan, gua yang di dalamnya cukup gelap tersebut sedikit lebih terang dengan adanya lampu-lampu temaram yang dipasang di sekitar gua, termasuk di jembatan kayu yang dilalui oleh wisatawan.

Selain itu, pihak pengelola wisata gua kelelawar juga tampak menyediakan helm pelindung kepala, demi keamanan para wisatawan yang masuk menyusuri gua tersebut.