Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Java Jazz Festival 2024 Perkuat Ekonomi Kreatif sebagai Daya Tarik Wisata

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:26 WIB
Sandiaga: Java Jazz Festival 2024 Perkuat Ekonomi Kreatif sebagai Daya Tarik Wisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024 yang diharapkan semakin memperkuat sektor ekonomi kreatif khususnya subsektor musik dan event sebagai daya tarik wisata.

Java Jazz Festival 2024 berlangsung pada 24-26 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Java Jazz Festival menjadi unggulan kita, dan kita sudah lihat animo masyarakat yang tinggi dan kita menargetkan bersama dengan Java Jazz production bahwa 100 ribu lebih (pengunjung) akan tembus tahun ini dan (penyelenggaraan) tetap dibuat aman, nyaman, dan menyenangkan," ungkap Sandi saat menghadiri Java Jazz Festival 2024, Jumat, 24 Mei 2024.

Menurut dia, event yang menghadirkan deretan musisi jazz terbaik dari lokal dan maupun internasional ini juga memperkuat terciptanya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Event ini memerhatikan peningkatan aspek keberlanjutan dengan mempraktikkan energi terbaru dan terbarukan seperti kendaraan listrik dan juga pengelolaan sampah yang mengacu kepada best practice.

"Selain itu, Java Jazz Festival 2024 juga mengedepankan inklusivitas di mana untuk pertama kalinya dihadirkan Jazz For Kids. Sehingga para orangtua dan anak-anak bisa hadir bersama dan juga disediakan playground," kata Sandi.

Kemenparekraf berkolaborasi dengan Nevertoolavish meramaikan Java Jazz Festival dengan menampilkan keindahan pantai di Indonesia melalui booth yang berkonsep The Wonder Beach Club.

Berbagai aktivasi turut ditampilkan serta menggandeng berbagai key opinion leader (KOL) untuk mempromosikan #DiIndonesiaAja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement