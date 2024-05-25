Sandiaga: Java Jazz Festival 2024 Perkuat Ekonomi Kreatif sebagai Daya Tarik Wisata

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024 yang diharapkan semakin memperkuat sektor ekonomi kreatif khususnya subsektor musik dan event sebagai daya tarik wisata.

Java Jazz Festival 2024 berlangsung pada 24-26 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Java Jazz Festival menjadi unggulan kita, dan kita sudah lihat animo masyarakat yang tinggi dan kita menargetkan bersama dengan Java Jazz production bahwa 100 ribu lebih (pengunjung) akan tembus tahun ini dan (penyelenggaraan) tetap dibuat aman, nyaman, dan menyenangkan," ungkap Sandi saat menghadiri Java Jazz Festival 2024, Jumat, 24 Mei 2024.

Menurut dia, event yang menghadirkan deretan musisi jazz terbaik dari lokal dan maupun internasional ini juga memperkuat terciptanya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Event ini memerhatikan peningkatan aspek keberlanjutan dengan mempraktikkan energi terbaru dan terbarukan seperti kendaraan listrik dan juga pengelolaan sampah yang mengacu kepada best practice.

"Selain itu, Java Jazz Festival 2024 juga mengedepankan inklusivitas di mana untuk pertama kalinya dihadirkan Jazz For Kids. Sehingga para orangtua dan anak-anak bisa hadir bersama dan juga disediakan playground," kata Sandi.

Kemenparekraf berkolaborasi dengan Nevertoolavish meramaikan Java Jazz Festival dengan menampilkan keindahan pantai di Indonesia melalui booth yang berkonsep The Wonder Beach Club.

Berbagai aktivasi turut ditampilkan serta menggandeng berbagai key opinion leader (KOL) untuk mempromosikan #DiIndonesiaAja.