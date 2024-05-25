Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Beri Kode Ada Musisi Dunia Bakal Konser di Indonesia, Sandiaga: Alis Matanya Coklat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |12:02 WIB
Beri Kode Ada Musisi Dunia Bakal Konser di Indonesia, Sandiaga: Alis Matanya Coklat
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno membocorkan bahwa akan ada konser besar dari penyanyi internasional yang berlangsung di Indonesia.

Seperti diketahui, Kemenaparekraf pun mulai gencar untuk mendatangkan musisi kelas dunia untuk bisa manggung di Tanah Air.

Hal itu diungkap Sandi saat berkunjung ke booth Kemenparekraf di Java Jazz Festival 2024 hari pertama.

Namun, Sandiaga enggan memberi tahu siapa musisi internasional selanjutnya yang akan tampil di Indonesia.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Annastasya/MPI)

“Enggak boleh di-spill, karena promotornya dan organizer-nya minta dirahasiakan dulu karena masih negosiasi harga,” ungkap Sandi, Jumat, 24 Mei 2024.

Meski enggan menyebutkan siapa sosok tersebut, Sandi mengungkap ciri-ciri dari penyanyi internasional yang disebut bakal menggelar konser di Indonesia. Menurut dia, penyanyi tersebut merupakan seorang pria dengan alis berwarna coklat.

“Dari genre pop, laki-laki,” imbuhnya.

“Warna rambut aslinya enggak tahu karena kan biasanya suka dicat, tapi kalau dari alis matanya sih coklat,” ujar mantan Ketua Kadin ini.

Halaman:
1 2
      
