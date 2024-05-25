Wastra Aceh Unjuk Gigi di AMFF 2024, Berharap Semakin Mendunia

PERHELATAN Aceh Muslim Fashion Festival (AMFF) akhirnya sukses digelar di Sarinah, Jakarta, Sabtu malam, (25/5/2024). Pembukaan event AMFF 2024 itu sendiri dibuka langsung oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, Melani Subarni.

Pada perhelatan tersebut, sebanyak delapan desainer lokal unjuk gigi menampilkan karya koleksi wastra Aceh terbaik mereka. Keseluruhan koleksi disulap menjadi karya busana muslim nan modis dengan sentuhan wastra khas dari berbagai daerah yang ada di Aceh.

Melani lantas berharap, perhelatan AMFF yang digelar oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh bisa membuat para desainer Aceh semakin termotivasi dalam berkarya.

“Melalui kegiatan Aceh Muslim Fashion Festival ini kami berharap para desainer Aceh dapat terus termotivasi untuk berkarya dan mengembangkan skill agar tidak tergerus modernisasi,” ujar Melani, saat diwawancara usai fashion show.

Pasalnya, Melani menilai bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk melahirkan tren fashion yang tak kalah menarik dari daerah di Indonesia lainnya.

“Aceh memiliki potensi besar untuk menghasilkan tren fashion yang unik dan inovatif. Aceh kaya akan wastra daerah yang menjadi modal para desainer lokal untuk mengembangkan produk fesyennya,” tuturnya.

“Dan sudah selayaknya dilestarikan dan mendapatkan kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Aceh pada khususnya,” katanya.

BACA JUGA: Ardhito Pramono Ungkap Kurt Cobain Jadi Kiblat Fashion kala Manggung

Melani juga mengungkapkan, bahwa masyarakat Indonesia sepatutnya turut berbangga karena wastra Aceh merupakan salah satu dari sekian banyak wastra nusantara yang telah mendunia.

“Kita patut berbangga melihat wastra Aceh yang dirancang para desainer ternama Indonesia, yang diperagakan di berbagai event baik dalam negeri maupun luar neger. Ini membuktikan bahwa wastra Aceh sudah go internasional,” tuturnya.