HOME WOMEN WOMEN

Kenalkan Kualitas dan Ragam Cita Rasa, Wine Australia Hadir di Taste the Wonders of Australia

Sekar Paring Gusti , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:00 WIB
Kenalkan Kualitas dan Ragam Cita Rasa, Wine Australia Hadir di Taste the Wonders of Australia
Press Conference acara Taste the Wonders of Australia di Raffles Hotel Jakarta, Selasa (21/5/2024). (Foto: dok iNews Media Group/Arif Julianto)
MEAT and Livestock Australia, Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia bersama menggelar acara “Taste the Wonders of Australia” di Raffles Hotel Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Melalui acara ini, Australian Food and Wine Collaboration Group menyuguhkan berbagai makanan segar dan wine Australia terbaik ke pasar Indonesia.

Australian Food and Wine Collaboration Group menggaet empat pasar utama di Asia, yaitu Thailand, Korea Selatan, Vietnam, dan Indonesia melalui program kegiatan berkelanjutan guna memperkenalkan makanan dan wine Australia.

General Manager International Markets Meat and Livestock Australia, Andrew Cox mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan mitra ekspor terbesar Australia di Asia Tenggara.

"Indonesia adalah mitra ekspor terbesar Australia di Asia Tenggara dan merupakan mitra dan konsumen industri daging merah Australia yang sudah berlangsung lama,” ujarnya.

Masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang cerdas dalam mencari produk aman, beragam, dan berkualitas. Maka, dengan berkembangnya industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, diperkirakan akan ada permintaan yang lebih besar untuk daging sapi, domba, serta produk makanan lainnya dari Australia.

CEO Wine Australia Dr Martin Cole. (Foto: dok iNews Media Group/Arif Julianto)

Tidak hanya daging, wine Australia pun turut berkembang di Indonesia. Ditemui saat press conference, CEO Wine Australia, Dr Martin Cole mengatakan, Taste the Wonders of Australia memberi kesempatan untuk terlibat langsung dengan pihak terkait di Indonesia.

"Dengan selera konsumen yang terus berkembang, Taste the Wonders of Australia memberi kami kesempatan untuk terlibat langsung dengan para pelaku perdagangan dan influencer utama di Indonesia, sehingga mereka dapat merasakan kualitas dan keragaman wine Australia secara langsung, serta mempererat hubungan dengan para pengekspor wine," tuturnya.

Sebagai informasi, Wine Australia merupakan otoritas hukum (statutory body) Pemerintah Persemakmuran Australia yang didirikan berdasarkan Wine Australia Act 2013, serta didanai oleh para petani anggur dan pembuat wine melalui retribusi dan biaya yang dibayarkan oleh pengguna. Selain itu, Pemerintah Australia juga menyediakan pendanaan yang sesuai untuk investasi dalam penelitian dan inovasi (R&I).

      
