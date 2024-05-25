Jelajah Ragam Produk dari Horticulture Innovation Australia di Ajang Taste the Wonders of Australia

MEAT and Livestock Australia berkolaborasi bersama Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia menggelar acara “Taste the Wonders of Australia” di Raffles Hotel Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Melalui acara ini, masyarakat Indonesia berkesempatan untuk mengenal lebih dalam hingga menikmati beragam makanan dan wine Australia berkualitas yang dihadirkan dalam gala dinner, serta promosi lainnya. Sebagai informasi, Indonesia merupakan mitra ekspor terbesar Australia di Asia Tenggara.

Dalam press conference, General Manager International Markets Meat and Livestock Australia, Andrew Cox memperkirakan, semakin berkembangnya industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, maka ke depannya permintaan untuk produk Australia akan lebih besar.

“Dengan berkembangnya industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, kami memperkirakan akan ada permintaan yang lebih besar untuk daging sapi, domba, dan produk lainnya dari Australia dalam beberapa tahun ke depan," tuturnya.

Hortikultura Jadi Pemasok Terbesar kedua di Indonesia





General Manager, Trade and Biosecurity R&D Horticulture Innovation Australia, Dr Mila Bristow. (Foto: dok iNews Media Group/Taufik Almizan)









Australia merupakan produsen utama buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran berkualitas. General Manager, Trade and Biosecurity R&D Horticulture Innovation Australia, Dr Mila Bristow mengatakan bahwa saat ini Australia menjadi pemasok hortikultura terbesar kedua di Indonesia.

“Australia kini menjadi pemasok hortikultura luar negeri terbesar kedua di Indonesia dari segi nilai. Kedekatan Australia dengan Indonesia membuktikan bahwa produk kami menarik bagi mereka yang menghargai kualitas dan kesegaran yang tinggi,” tuturnya.