Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Jelajah Ragam Produk dari Horticulture Innovation Australia di Ajang Taste the Wonders of Australia

Sekar Paring Gusti , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |18:02 WIB
Jelajah Ragam Produk dari Horticulture Innovation Australia di Ajang Taste the Wonders of Australia
A
A
A

MEAT and Livestock Australia berkolaborasi bersama Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia menggelar acara “Taste the Wonders of Australia” di Raffles Hotel Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Melalui acara ini, masyarakat Indonesia berkesempatan untuk mengenal lebih dalam hingga menikmati beragam makanan dan wine Australia berkualitas yang dihadirkan dalam gala dinner, serta promosi lainnya. Sebagai informasi, Indonesia merupakan mitra ekspor terbesar Australia di Asia Tenggara.

Dalam press conference, General Manager International Markets Meat and Livestock Australia, Andrew Cox memperkirakan, semakin berkembangnya industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, maka ke depannya permintaan untuk produk Australia akan lebih besar.

“Dengan berkembangnya industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, kami memperkirakan akan ada permintaan yang lebih besar untuk daging sapi, domba, dan produk lainnya dari Australia dalam beberapa tahun ke depan," tuturnya.

Hortikultura Jadi Pemasok Terbesar kedua di Indonesia


General Manager, Trade and Biosecurity R&D Horticulture Innovation Australia, Dr Mila Bristow. (Foto: dok iNews Media Group/Taufik Almizan)



Australia merupakan produsen utama buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran berkualitas. General Manager, Trade and Biosecurity R&D Horticulture Innovation Australia, Dr Mila Bristow mengatakan bahwa saat ini Australia menjadi pemasok hortikultura terbesar kedua di Indonesia.

“Australia kini menjadi pemasok hortikultura luar negeri terbesar kedua di Indonesia dari segi nilai. Kedekatan Australia dengan Indonesia membuktikan bahwa produk kami menarik bagi mereka yang menghargai kualitas dan kesegaran yang tinggi,” tuturnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187896//mitra10_trik_belanja-Sy0b_large.jpg
5 Trik Belanja di Mitra10 Paling Efektif di Akhir Periode Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/12/3187884//mla_thefoodhall_k_bbq_aussie_beef-tX9B_large.jpg
Lezatnya Daging Sapi Australia dengan Cita Rasa Korea, Kini Hadir di TheFoodhall Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/12/3187891//enchanting_smart_toilet_e018-mF4A_large.jpg
Smart Toilet, Solusi Praktis untuk Kehidupan yang Lebih Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187825//bri_130_tahun-v8l1_large.jpeg
Lahir dari Kas Masjid, Begini Cikal Bakal BRI yang Berusia 130 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/1/3187817//le_minerale_salurkan_bantuan_untuk_korban_bencana_sumatra-R8In_large.jpg
Cepat Tanggap, Le Minerale Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187793//aryaduta_menteng-NmQl_large.JPG
Perayaan Akhir Tahun Lebih Spesial di ARYADUTA Menteng dengan Upacara Penyalaan Pohon Natal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement