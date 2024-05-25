Taste the Wonders of Australia Sajikan Salmon dan Produk Seafood Terbaik dari Negeri Kangguru

JAKARTA - Australian Food and Wine Collaboration Group menghadirkan beragam produk makanan segar dan wine segar terbaik Australia ke Indonesia melalui gelaran Taste the Wonders of Australia. Acara yang dihadiri chef, importir, distributor, sommelier hingga peritel ini berlangsung di Raffles Kuningan Hotel Level 11, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Seafood Industry Australia menjadi satu dari lima industri pertanian yang turut berkolaborasi dalam Australian Food and Wine Collaboration Group, bersama Meat and Livestock Australia, Dairy Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia. Kelimanya merupakan kelompok industri pertanian terbesar yang berasal dari Negeri Kangguru.

Setelah sukses dengan produk susu, buah-buahan dan daging merahnya yang dikenal berkualitas tinggi, Australia kini mulai memperkenalkan produk seafood mereka. Seafood Industry Australia CEO of FRDC Dr Patrick Hone mengatakan, selain daging, masyarakat Indonesia juga mengandalkan ikan sebagai salah satu sumber protein hewani utama dengan nilai gizi yang tinggi.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi domestik yang terus meningkat, Indonesia dipandang sebagai pasar yang sangat potensial bagi para eksportir makanan laut Australia. Patrick Hone mengatakan, 76 persen konsumen Indonesia lebih memilih untuk mengonsumsi ikan segar, menjadikannya pasar yang sangat penting untuk salmon, tuna, kepiting, dan udang Australia.

“Pada 2030, konsumsi makanan laut per kapita di Indonesia diproyeksikan akan meningkat sebesar 13 persen. Kami berharap dapat meningkatkan penawaran kami ke pasar dengan produk lain seperti abalon dan kerang,” tuturnya.

Seafood Industry Australia CEO of FRDC Dr Patrick Hone. (Foto: iNews Media Group/Taufik Almizan)

Salmon Australia menjadi salah satu komoditas yang melalui produksi seafood berkelanjutan (sustainable) di dunia. Semua bagian ikan salmon Australia pun dapat dimanfaatkan, sehingga tidak ada limbah yang terbuang dari proses pengolahannya. Tak hanya itu, hal ini tentunya juga dapat membantu membatasi jejak karbon (carbon footprint).