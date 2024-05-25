Jelajahi Nikmatnya Daging Sapi dan Domba Berkualitas di Taste the Wonders of Australia

Perwakilan Australian Food and Wine Collaboration Group yang memperkenalkan produk makanan segar dan wine terbaik Australia melalui gelaran Taste the Wonders of Australia. (Foto: Dok iNews Media Group/Arif Julianto)

JAKARTA - Mencicipi daging sapi dan domba Australia tidak perlu jauh-jauh pergi ke Negeri Kangguru. Sebab, kolaborasi Australian Food and Wine Collaboration Group telah menyajikan ragam produk makanan segar dan wine segar terbaik Australia melalui gelaran “Taste the Wonders of Australia” di Raffles Kuningan Hotel Level 11, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Rangkaian acara ini dihadirkan melalui kolaborasi lima industri pertanian terbaik di Australia. Antara lain, yaitu Meat and Livestock Australia, Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia. Tak hanya produk sayuran, susu, serta wine segar, para undangan juga dapat mencicipi nikmatnya daging sapi Australia.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath yang juga turut hadir dalam Gala Dinner malam itu mengatakan, sajian Taste the Wonders of Australia merupakan hasil bumi dan anggur terbaik Australia melalui kolaborasi Meat and Livestock Australia, Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia.

“Malam ini, kita merayakan kolaborasi bersama lima industri pertanian Australia dengan produk makanan lezat yang mereka hasilkan. Menurut saya, cara terbaik untuk mengenali produk-produk ini adalah dengan mencicipi kelezatannya,” ujar Gita Kamath.

Meat and Livestock Australia General Manager International Markets Andrew Cox mengatakan, kerja sama bisnis antara Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak sangat lama dan masih terus berlangsung dengan baik hingga saat ini. Dia menyebut, Indonesia merupakan mitra ekspor terbesar Australia di Asia Tenggara.

Meat and Livestock Australia General Manager International Markets Andrew Cox. (Foto: iNews Media Group/Taufik Almizan)