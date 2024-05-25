Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Jelajahi Nikmatnya Daging Sapi dan Domba Berkualitas di Taste the Wonders of Australia

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |12:00 WIB
Jelajahi Nikmatnya Daging Sapi dan Domba Berkualitas di Taste the Wonders of Australia
Perwakilan Australian Food and Wine Collaboration Group yang memperkenalkan produk makanan segar dan wine terbaik Australia melalui gelaran Taste the Wonders of Australia. (Foto: Dok iNews Media Group/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Mencicipi daging sapi dan domba Australia tidak perlu jauh-jauh pergi ke Negeri Kangguru. Sebab, kolaborasi Australian Food and Wine Collaboration Group telah menyajikan ragam produk makanan segar dan wine segar terbaik Australia melalui gelaran “Taste the Wonders of Australia” di Raffles Kuningan Hotel Level 11, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Rangkaian acara ini dihadirkan melalui kolaborasi lima industri pertanian terbaik di Australia. Antara lain, yaitu Meat and Livestock Australia, Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia. Tak hanya produk sayuran, susu, serta wine segar, para undangan juga dapat mencicipi nikmatnya daging sapi Australia.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath yang juga turut hadir dalam Gala Dinner malam itu mengatakan, sajian Taste the Wonders of Australia merupakan hasil bumi dan anggur terbaik Australia melalui kolaborasi Meat and Livestock Australia, Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia, dan Wine Australia.

“Malam ini, kita merayakan kolaborasi bersama lima industri pertanian Australia dengan produk makanan lezat yang mereka hasilkan. Menurut saya, cara terbaik untuk mengenali produk-produk ini adalah dengan mencicipi kelezatannya,” ujar Gita Kamath.

Meat and Livestock Australia General Manager International Markets Andrew Cox mengatakan, kerja sama bisnis antara Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak sangat lama dan masih terus berlangsung dengan baik hingga saat ini. Dia menyebut, Indonesia merupakan mitra ekspor terbesar Australia di Asia Tenggara.

 

Meat and Livestock Australia General Manager International Markets Andrew Cox. (Foto: iNews Media Group/Taufik Almizan)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/1/3187817//le_minerale_salurkan_bantuan_untuk_korban_bencana_sumatra-R8In_large.jpg
Cepat Tanggap, Le Minerale Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187793//aryaduta_menteng-NmQl_large.JPG
Perayaan Akhir Tahun Lebih Spesial di ARYADUTA Menteng dengan Upacara Penyalaan Pohon Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187767//hotel_di_bandung-0Dbh_large.jpeg
éL Hotel Bandung Pertahankan Penghargaan Sapta Pesona Empat Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/611/3187721//lengkapi_miracles_series-oNak_large.JPG
Baru! Hair Mask Pantene hingga Hair Oil Miracle Series Diluncurkan di Affiliate Gathering Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/11/3187646//pnm_peringati_hari_disabilitas_internasional-ZjA9_large.jpeg
Perluas Inovasi Digital, PNM Hadirkan Fitur Website Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/1/3187618//menteri_imipas_agus_andrianto-tUmI_large.jpg
Komitmen Ciptakan Perubahan, Menteri Imipas Terima Penghargaan Transformational Leader
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement