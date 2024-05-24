Potret Tante Ernie Makan di Pinggir Kolam Renang, Seksinya Bikin Netizen Salfok

TANTE Ernie memang kerap membagikan aktivitas kesehariannya di media sosial. Tak jarang wanita yang mendapat julukan Tante Pemersatu Bangsa itu mencuri perhatian karena penampilannya yang seksi.

Penampilan Tante Ernie di Instagram memang kerap menggundang komentar banyak followersnya. Seperti dalam foto yang dia bagikan baru-baru ini, dia terlihat duduk santai di pinggir kolam renang.

Wanita 48 tahun itu terlihat memakai outfit summer model dress dengan motif bunga yang didominasi warna biru. Dress yang dipakai Tante Ernie itu memiliki aksen ikat di bagian dada sehingga memberi kesan seksi pada penampilannya.

Tante Ernie tampil dengan rambut digerai dan menyematkan kacamata hitam di kepalanya. Ia pun memberi senyum manisnya ke arah kamera.

Sementara itu, untuk tampilan makeupnya ia memiliki menggunakan warna natural. Lipstik pink yang ia pakai membuatnya makin terlihat menawan.

Pada foto selanjutnya, janda tiga anak ini terlihat tersenyum sambil memandang keindahan pantai yang ada di sebelahnya. Paras ayu dan awet muda Tante Ernie begitu terpancar.