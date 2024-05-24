Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Lauren Tsai, Bintang Marvel Digosipkan Pacar Baru Park Seo Joon

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |22:23 WIB
5 Potret Lauren Tsai, Bintang Marvel Digosipkan Pacar Baru Park Seo Joon
Lauren Tsai. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR Korea Selatan, Park Seo Joon mendadak jadi perbincangan netizen. Bintang drama Fight For My Way ini diduga berpacaran dengan aktris Amerika Serikat berdarah Tionghoa, Lauren Tsai.

Rumor tersebut bermula dari sebuah foto di mana sang aktor diduga terlihat berjalan bersama Lauren. Hal ini menimbulkan dugaan aktor 38 tahun itu benar berpacaran dengan artis Hollywood tersebut.

Sosok Lauren Tsai sendiri merupakan bintang film di Amerika Serikat. Ia juga diketahui membintangi serial Legion, yang diadaptasi dari karakter di Marvel Comics.

Selain berbakat di dunia seni peran, Lauren juga memiliki paras cantik menawan. Penasaran seperti apa potret cantik Lauren Tsai, aktris Hollywood yang diduga jadi pacar baru Park Seo Joon? Yuk simak!

Pamer Body Goals

Lauren Tsai

Tak cuma cantik, Lauren Tsai juga memiliki body goals yang jadi impian banyak orang. Bak model papan atas, Lauren tak segan memamerkan lekuk tubuh indahnya. 

Di potret ini, Lauren terlihat menggoda dengan set crop top yang memperlihatkan perutnya yang rata. Ia juga memakai aksesoris rantai dari Chanel yang dijadikan belt sehingga menambah kesan menggoda pada penampilannya.

Modis saat Belanja

Lauren Tsai

Saat belanja di supermarket pun, Lauren Tsai tetap tampil modis kekinian. Terlihat outfit edgy-nya dengan dress hitam yang dipadukan dengan atasan long sleeve. Sentuhan sepatu loafers hitam juga menambah kesan trendy pada posenya.

Natural Tanpa Make Up

Lauren Tsai

Lauren juga bisa tetap cantik memesona meski tanpa riasan wajah. Di foto ini, ia tampil natural tanpa make up saat asyik berada di dalam mobil. Rambutnya yang sebahu juga dibiarkan tergerai sehingga menambah kesan simple dan natural

Halaman:
1 2
      
