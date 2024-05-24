Pakai Dress Silver, Bella Hadid Tampil ala Putri Kerajaan

BELLA Hadid memang kerap menciptakan penampilan ikonik di berbagai kesempatan. Kali ini, sang model terlihat meramaikan pesta Chopard di Cannes.

Bella Hadid terlihat merayakan momen spesial bersama Chopard di Festival Film Cannes 2024. Model itu tampil cantik dalam balutan busana chic di Chopard's 'Once Upon a Time' Dinner di Hotel du Cap-Eden-Roc di Cap d'Antibes, Prancis. Bela tampil memukau dengan penampilannya yang stylish dan elegan hingga sukses menarik perhatian para penggemar dan pecinta fashion.

BACA JUGA: 5 Potret Rumah Mewah Thariq Halilintar

Selebritis berdarah Palestina-Belanda ini memang sudah dikenal sebagai ikon fesyen yang penampilannya selalu ikonik, bahkan trendi. Kali ini ia terlihat mengenakan koleksi Dsquared2 Fall/Winter 2006.

Gaunnya berwarna perak, bahannya terkesan ringan dan jatuh ke lantai. Bagian belakang gaun ini juga rendah sehingga menambah pesona Bella. Untuk melengkapi penampilannya, ia melengkapinya dengan kalung dan anting-anting serta sanggul lucu yang menonjolkan struktur wajahnya yang cantik.

Makan malam mewah itu tak hanya dirayakan oleh Bella, tapi juga beberapa selebriti ternama lainnya. Diantaranya adalah Demi Moore, Diane Kruger, Greta Gerwig, Bella Thorne, Eva Green, Poppy Delevingne dan masih banyak lainnya.

Chopard, mitra resmi Festival Film Cannes, setiap tahun memberikan penghargaan Chopard Trophée kepada aktor-aktor muda berprestasi. Malam "Once Upon a Time" Chopard selalu menjadi salah satu acara festival yang paling dinantikan, karena kemewahan dan prestise yang selalu dipamerkan.

(Martin Bagya Kertiyasa)