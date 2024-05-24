Wamenparekraf Berikan Materi Pariwisata ke Finalis Miss Indonesia 2024

RANGKAIAN karantina Miss Indonesia 2024 terus berlangsung dengan sejumlah pembekalan materi dari dewan juri. Kali ini Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Angela Tanoesoedibjo yang turut memberikan materi seputar pariwisata.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo memberikan pemaparan materi seputar pariwisata kepada finalis Miss Indonesia 2024. Dalam pemaparanya Angela menekankan pentingnya mengenali potensi pariwisata Indonesia untuk dipromosikan.

Dalam sesinya Angela mengajak 38 finalis untuk mengenali potensi pariwisata dari provinsinya. Pasalnya dengan mengenal potensi pariwisata tiap provinsi para finalis dapat menjadi agent promosi kepada wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Selain itu Angela menilai ajang Miss Indonesia memiliki kaitan yang erat untuk memajukan pariwisata. lebih jauh angela berharap para finalis Miss Indonesia dapat menjadi wanita yang turut berkontribusi bagi sektor pariwisata Tanah Air.