Potret Bridal Shower Melody Prima Jelang Pernikahan Ke-2, Bahagia Bareng Bestie

MELODY Prima akhirnya memutuskan untuk melepas masa jandanya dalam waktu dekat. Bahkan, ia baru-baru ini telah melakukan bridal shower.

Melody diketahui akan menikah dengan seorang banker tampan bernama Ilham Prawira. Kabar bahagia tersebut dibocorkan keduanya lewat Insta Story masing-masing beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Melody pernah menikah dengan Tommy Bagus Setiadi, pada 27 Maret 2016. Namun setelah 6 tahun menikah, pasangan yang dikaruniai dua anak tersebut memutuskan bercerai pada akhir tahun 2022.

Nah, menjelang hari pernikahannya, Melody tampak membagikan momen dirinya saat melakukan bridal shower itu melalui postingan di akun Instagramnya. Berikut diantaranya, melansir dari akun Instagram @melodyprima.

Kaget dengan kejutan bridal shower

Ternyata, Melody sendiri mengaku tak menyangka bahwa teman-teman dekatnya memberikannya kejutan bridal shower.

Mengingat, statusnya sebagai janda anak dua, ia tak mengira jika akan kembali melakukan bridal shower.

“Terimakasih banyak untuk kejutan bridal shower yang gila ini. Sejujurnya, nggak nyangka banget dikasih Bridal Shower padahal udah beranak dua,” ujar Melody, dalam keterangan unggahannya.

Janda rasa gadis

Meski berstatus janda dua anak, namun pesona Melody di momen bridal shower pernikahan keduanya itu tampak kian memikat. Bahkan, ia terlihat bak gadis yang baru saja akan melangsungkan pernikahan.