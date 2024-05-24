Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bridal Shower Melody Prima Jelang Pernikahan Ke-2, Bahagia Bareng Bestie

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |20:21 WIB
Potret Bridal Shower Melody Prima Jelang Pernikahan Ke-2, Bahagia Bareng Bestie
Melody Prima. (Foto: Instagram)
A
A
A

MELODY Prima akhirnya memutuskan untuk melepas masa jandanya dalam waktu dekat. Bahkan, ia baru-baru ini telah melakukan bridal shower. 

Melody diketahui akan menikah dengan seorang banker tampan bernama Ilham Prawira. Kabar bahagia tersebut dibocorkan keduanya lewat Insta Story masing-masing beberapa waktu lalu. 

Seperti diketahui, Melody pernah menikah dengan Tommy Bagus Setiadi, pada 27 Maret 2016. Namun setelah 6 tahun menikah, pasangan yang dikaruniai dua anak tersebut memutuskan bercerai pada akhir tahun 2022.

Nah, menjelang hari pernikahannya, Melody tampak membagikan momen dirinya saat melakukan bridal shower itu melalui postingan di akun Instagramnya. Berikut diantaranya, melansir dari akun Instagram @melodyprima.

Kaget dengan kejutan bridal shower

Melody Prima

Ternyata, Melody sendiri mengaku tak menyangka bahwa teman-teman dekatnya memberikannya kejutan bridal shower. 

Mengingat, statusnya sebagai janda anak dua, ia tak mengira jika akan kembali melakukan bridal shower. 

“Terimakasih banyak untuk kejutan bridal shower yang gila ini. Sejujurnya, nggak nyangka banget dikasih Bridal Shower padahal udah beranak dua,” ujar Melody, dalam keterangan unggahannya. 

Janda rasa gadis 

Melody Prima

Meski berstatus janda dua anak, namun pesona Melody di momen bridal shower pernikahan keduanya itu tampak kian memikat. Bahkan, ia terlihat bak gadis yang baru saja akan melangsungkan pernikahan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/194/2902869/melody-prima-si-janda-kembang-bergaya-sosialita-netizen-emang-boleh-secantik-ini-N1r2eqHaJE.jpg
Melody Prima si Janda Kembang Bergaya Sosialita, Netizen: Emang Boleh Secantik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/194/3187445//inara-9EfI_large.jpg
4 Potret Inara Rusli saat Berlibur di Gurun Pasir Sahara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196//richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/194/3186852//fuji-NyiT_large.jpg
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186333//ivan-pJSq_large.jpg
Potret Ivan Gunawan Jadi Saksi Nikah, Gagah Pakai Batik dan Kopiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186186//tristan-irXB_large.jpg
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement