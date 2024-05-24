Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar

PELAKU usaha lokal, khususnya UMKM, terus dituntut untuk beradaptasi dengan menerapkan berbagai strategi agar penjualan terus laris manis. Mulai dari memanfaatkan platform online untuk berjualan hingga mengikuti kegiatan bazar untuk meningkatkan awareness dan menambah jumlah pelanggan.

Salah satu UMKM yang kerap mengikuti bazar adalah Sakha Coffee. Mereka juga rutin mengikuti berbagai bazar offline yang bertema kopi untuk meningkatkan awareness usahanya serta menjangkau pelanggan baru.

BACA JUGA: Kepala Asrama Yayasan Yatim dan Dhuafa Jati Baru Sambut Baik Donasi Buku dari MNC Life dan MNC Peduli

“Setelah kegiatan bazar selesai, kami mengarahkan pembeli untuk berbelanja online. Bagi kami, tujuan bazar adalah meningkatkan awareness, sedangkan pembelian tetap dilakukan secara online," kata Head Creative and Business Development Sakha Coffee, Ghazy Muhammad.

Tentunya tidak hanya melakukan bazar saja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk. Berdasarkan siaran pers Tokopedia yang diterima Okezone.com, Jumat (24/5/2024) berikut lima cara meningkatkan penjualan di bazar.

1. Ikuti kampanye di platform online bersamaan dengan momen bazar

Biasanya konsumen yang mengunjungi stan bazar sering bertanya, di mana nantinya mereka bisa berbelanja kembali ketika bazar sudah selesai. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan deretan kampanye yang diadakan, untuk menarik perhatian pembeli di bazar offline.

2. Cari informasi produk makanan dan minuman apa yang sedang diminati untuk dijual di bazar

Cari tahu terkait tren produk yang sedang diminati masyarakat. Kondisi ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengetahui deretan produk terlaris saat ini sehingga UMKM bisa berinovasi dengan produk baru yang menarik minat konsumen dan membuat mereka tertarik saat berbelanja di bazar.

3. Buat konsep stan dan gimmick yang menarik agar konsumen mampir

Selain dekorasi stan yang menarik, buat juga tambahan aktivitas yang bisa dilakukan konsumen di stan. Mulai dari membuat games interaktif, membagikan tester, atau bisa juga memberikan promo spesial.

Selain berbelanja, pembeli juga menjadi terkesan dengan pengalaman unik tersebut sehingga bisa meningkatkan brand awareness bahkan bisa membuat mereka jadi pelanggan yang loyal.

“Saat ikut bazar, kami siapkan gimmick agar ada aktivitas menarik di stan. Dekorasi stan harus berbeda dari stan lainnya, agar konsumen langsung tertarik untuk berkunjung ke stan kita. Pastinya ada diskon spesial yang kami berikan untuk pembeli di bazar, tak hanya itu games di stan yang kita adakan disesuaikan dengan target pasar di bazar, mulai games interaktif sampai lucky wheels,” tutur Ghazy.