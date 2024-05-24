Potret Terbaru Prilly Latuconsina, Makin Langsing Bikin Netizen Pangling!

PENAMPILAN Prilly Latuconsina baru-baru ini sukses mencuri perhatian. Hal tersebut bermula saat ia membagikan beberapa potret terbarunya di akun Instagramnya.

Dalam beberapa potret tersebut, Prilly tampak tampil cantik menggunakan atasan halterneck off shoulder berwarna hitam yang dipadukan dengan celana jeans.

Namun, warganet justru salah fokus dengan penampilan terkini dari Prilly. Pasalnya, artis berusia 27 tahun itu disebut makin langsing. Bahkan, hal tersebut turut dilontarkan oleh beberapa rekan artis lain.

Lantas, seperti apa penampilan Prilly yang disebut makin langsing? Berikut beberapa potretnya melansir dari akun Instagram @prillylatuconsina96.

Potret selfie

Penampilan Prilly dalam potret ini cukup menonjolkan bagian tulang dadanya yang memang tampak sedikit lebih menonjol, sehingga Prilly disebut warganet kian langsing dan kurus.

Meski begitu, senyum manis Prilly membuatnya kecantikan dan pesonanya tampak kian terpancar.

Makeup natural

Penampilan Prilly dalam potret ini juga tampak kian memesona dengan pulasan makeup nan natural. Meski minim riasan di wajah, namun wajah Prilly yang kian glowing semakin suksesmencuri perhatian warganet.