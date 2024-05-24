Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kim Go Eun Syuting di Garut, Langsung Dipanggil Neng Go Eun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:19 WIB
Potret Kim Go Eun Syuting di Garut, Langsung Dipanggil Neng Go Eun
Kim Go Eun. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Kim Go Eun belakangan menjadi perbincangan netizen karena datang ke Indonesia. Kedatangannya ke Indonesia kali ini bukan untuk fan meeting, melainkan berkunjung ke Garut untuk melakukan syuting iklan.

Momen bintang film Exhuma saat di Garut dibagikan di laman Instagram Story-nya. Mulai dari mengunggah foto dua tangkai bunga hydrangea, foto rumah berbata merah, hingga tumpukan karung yang berisi biji kopi.

Penasaran seperti apa momen Kim Go Eun saat syuting di Garut? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Duduk di mobil jeep

Kim Go Eun

Momen Kim Go Eun di tengah syuting iklan. Ia terlihat beradegan mengabadikan momen menggunakan kamera sambil duduk di mobil jeep. Gayanya terlihat stylish menggunakan floral dress dipadukan dengan high boots. Postingan tersebut menuai banyak komentar dari netizen di akun X. Bahkan Kim Go Eun dipanggil dengan sebutan 'neng'.

"Neng Go Eun kamu ngapain neng? Wisata dukun kah?," tanya @nabella***

"Kim Go Eun orang Sunda, aku pernah liat dia beli chocodot," tambah @kintakun***

Foto di coffee shop

Kim Go Eun

Gaya kece Kim Go Eun saat pose bersandar di pintu gubuk beratap jerami. Rupanya foto itu di ambil di sebuah coffee shop di Garut bernama Sunda Hejo Coffee Garut.

Gayanya tampil simple namun tetap stylish dengan motif bunga klasik yang membuatnya makin kece. Ia pose sambil menoleh ke samping dengan ekspresi wajah datar.

"Jangan lupa cobain dodol sama kerupuk darokdoknya ya teh Go Eun," tambah @tin4***

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
