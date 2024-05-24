Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Suasana Waisak di Candi Borobudur di Momen Pelepasan Lampion, Dipadati Ribuan Umat Buddha

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |10:23 WIB
Suasana Waisak di Candi Borobudur di Momen Pelepasan Lampion, Dipadati Ribuan Umat Buddha
Susana Waisak di Candi Borobudur. (Foto: Instagram @buddhazine)
A
A
A

PERAYAAN Waisak 2024 diselenggarakan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 23 Mei 2024. Di momentum ini, Candi Borobudur melangsungkan momen pelepasan lampion, Festival Lampion Waisak 2024.

Suasana perayaan Waisak tampak khidmat di Candi Borobudur. Ribuan umat Buddha tampak memadati Candi Borobudur jelang puncak pelepasan lampion yang akan dilakukan malam ini.

Momen jelang pelepasan lampion itu terlihat dari unggahan Instagram, @buddhazine. Terlihat ribuan umat Buddha kompak mengenakan baju putih sembari duduk di latar Candi Borobudur.

Halaman:
1 2
      
