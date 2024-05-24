Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengenal Teknik Baking Pada Wajah dan Tipsnya

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:47 WIB
Mengenal Teknik Baking Pada Wajah dan Tipsnya
Promo Soulyu.
A
A
A

KALIAN tahu apa itu Teknik Baking? Baking merupakan sebuah teknik makeup yang biasanya dilakukan oleh banyak beauty enthusiasts dan profesional makeup artists. Teknik ini menggunakan bedak tabur agar dapat mengunci makeup di area tertentu pada wajah, sehingga memberikan hasil yang tahan lama, matte, dan flawless. 

Teknik tersebut melibatkan aplikasi bedak tabur secara tebal di area wajah yang ingin di highlight. Area tersebut adalah area di bawah mata, dibawah kontour pipi, di tengah dahi, dan di dagu. 

Kemudian Bedak dibiarkan selama beberapa menit sebelum dihapus, sehingga panas alami yang berasal dari kulit wajah membantu memanggang atau baking makeup, menghasilkan tampilan yang halus dan tahan lama. 

Ingin tahu gimana caranya baking bedak pada wajah? Simak panduan teknik berikut 

1. Aplikasikan Bedak

Gunakan bedak tabur dengan tekstur micro-particle dan lightweight seperti Soulyu Ultra-Lightweight Translucent Powder. Aplikasikan dengan spons secara tebal di area yang telah di highlight dengan concealer. Tekan bedak ke kulit, terutama di bawah mata, di bawah kontur pipi, di dahi, dan di dagu.

2. Diamkan Selama 5-10 Menit

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Soulyu Skincare makeup
