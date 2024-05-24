Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Profil Dokter Rinal Dhuhri, Dokter di Depok yang Mau Dibayar Seikhlasnya oleh Pasien

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:00 WIB
Profil Dokter Rinal Dhuhri, Dokter di Depok yang Mau Dibayar Seikhlasnya oleh Pasien
Dokter Rinal Dhuhri. (Foto:TikTok @jadibaikid)
A
A
A

PROFIL Dokter Rinal Dhuhri, dokter di Depok yang mau dibayar seikhlasnya oleh pasiennya menarik untuk dibahas. Dokter asal Aceh ini merupakan seorang dokter umum di Depok yang dikenal karena kebijakannya yang penuh empati. Dia membuka praktik dan mengizinkan pasien membayar jasa seikhlasnya.

Keputusan ini didasarkan pada kesadarannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang beragam dan keinginannya untuk memastikan bahwa semua orang berhak mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi.

Dia menyadari bahwa ada banyak orang yang enggan atau tidak mampu berobat karena keterbatasan finansial. Melihat situasi ini, dokter Rinal mengambil keputusan berani dengan mengizinkan pasien membayar sesuai dengan kemampuan mereka.

Melalui langkah ini, dokter Rinal menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak setiap orang, bukan sekadar hak istimewa bagi mereka yang mampu.

Dokter Rinal Dhuhri

Banyak pasien yang merasa terbantu dan tersentuh oleh kedermawanan dokter Rinal. Mereka yang sebelumnya ragu untuk mencari pengobatan karena masalah biaya, sekarang merasa lebih aman dan nyaman saat mendapatkan perawatan di klinik dokter Rinal.

Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh dokter Rinal sendiri. Dia merasa lebih puas dan termotivasi dalam menjalani profesinya, serta menyadari bahwa dia telah memberikan manfaat bagi banyak orang.

Melansir dari berbagai sumber pada Jumat (24/5/2024), selama satu minggu penuh, dokter Rinal membuka praktiknya di salah satu klinik di wilayah Cilodong, Depok. Dalam sehari, dia mampu melayani 40 hingga 60 pasien yang hendak berobat. Lebih menarik lagi, pria berusia 34 tahun ini juga menyediakan layanan home service bagi pasien yang kesulitan bergerak.

Telusuri berita women lainnya
