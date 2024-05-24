Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Terharu Nonton Sang Putra Unjuk Gigi di Java Jazz Festival 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |20:25 WIB
Sandiaga Terharu Nonton Sang Putra Unjuk Gigi di Java Jazz Festival 2024
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut menyaksikan Java Jazz Festival 2024, Jumat (24/5/2024).

Pada hari pertama ini, Sandi hadir spesial untuk menonton penampilan sang putra, Sulaiman Uno yang turut tampil bersama G4 Big Band Jazz For Kids.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Sandi tiba di JiExpo Kemayoran pada pukul 16.30 WIB.

Sebelum menyaksikan penampilan sang anak, Sandiaga turut mengunjung booth Kemenparekraf di JJF 2024 ini.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Annastasya/MPI)

Ia pun berjalan menuju Java Jazz Stage dan menonton langsung penampilan perdana sang putra di panggung JJF 2024 ini.

“Terharu, melihat dia punya kepercayaan diri untuk naik ke atas panggung saya sudah bersyukur,” kata Sandi.

Bersama penonton lainnya, mantan Wagub DKI Jakarta itu ikut seru-seruan menyaksikan penampilan spesial dari Jazz For Kids ini.

Ia menyaksikan langsung performa sang anak yang begitu percaya diri saat tampil di atas panggung.

