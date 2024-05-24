Optimis Java Jazz Festival 2024 Ramah Lingkungan, Sandiaga: Semua Sampah Akan Didaur Ulang

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut menonton acara musik Java Jazz Festival 2024 hari pertama, Jumat (24/5/2024) di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Saat tiba, para penonton Java Jazz 2024 yang hadir pun langsung ikut menyapa kehadiran Sandiaga.

Di hari pertama ini, Sandi turut menyaksikan penampilan spesial dari G4 Big Band Jazz For Kids. Ia turut memuji kesuksesan Java Jazz Festival 2024 di hari pertama ini.

(Foto: Annastasya/MPI)

“Hari pertama Java Jazz Festival 2024 yang jadi unggulan kita, sudah lihat animo masyarakat yang sangat tinggi,” ungkap Sandi saat ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2024).

Ia berharap Java Jazz Festival 2024 ini bisa menembus 100 ribu penonton tahun ini. Selain itu, dirinya juga yakin festival musik ini akan berlangsung dengan nyaman dan ramah lingkungan.

Sandi optimis bahwa Java Jazz Festival 2024 akan lebih sadar lingkungan dan siap mendaur ulang sampah yang terkumpul di festival nanti.