Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Optimis Java Jazz Festival 2024 Ramah Lingkungan, Sandiaga: Semua Sampah Akan Didaur Ulang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |20:14 WIB
Optimis Java Jazz Festival 2024 Ramah Lingkungan, Sandiaga: Semua Sampah Akan Didaur Ulang
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut menonton acara musik Java Jazz Festival 2024 hari pertama, Jumat (24/5/2024) di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Saat tiba, para penonton Java Jazz 2024 yang hadir pun langsung ikut menyapa kehadiran Sandiaga.

Di hari pertama ini, Sandi turut menyaksikan penampilan spesial dari G4 Big Band Jazz For Kids. Ia turut memuji kesuksesan Java Jazz Festival 2024 di hari pertama ini.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Annastasya/MPI)

“Hari pertama Java Jazz Festival 2024 yang jadi unggulan kita, sudah lihat animo masyarakat yang sangat tinggi,” ungkap Sandi saat ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2024).

Ia berharap Java Jazz Festival 2024 ini bisa menembus 100 ribu penonton tahun ini. Selain itu, dirinya juga yakin festival musik ini akan berlangsung dengan nyaman dan ramah lingkungan.

Sandi optimis bahwa Java Jazz Festival 2024 akan lebih sadar lingkungan dan siap mendaur ulang sampah yang terkumpul di festival nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement