Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tolak Beli Narkoba, Turis Inggris Ditikam hingga Pingsan

Janila Pinta , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |15:04 WIB
Tolak Beli Narkoba, Turis Inggris Ditikam hingga Pingsan
Ilustrasi (Foto: Pexels/Kat Wilcox)
A
A
A

SEBUAH rekaman menunjukkan tersangka penikaman terhadap turis Inggris dirilis baru-baru ini oleh Kepolisian Amsterdam, Belanda.

Pelaku dilaporkan telah menikam seorang wisatawan di Distrik Korte Niezel, Kota Amsterdam pada Maret lalu. Korban diketahui terluka parah dalam insiden tragis tersebut.

Menurut pernyataan polisi, korban awalnya sedang berjalan dengan seorang wanita untuk kembali ke hotel sekitar pukul 01.30 waktu setempat.

Pelaku Penikaman

(Foto: Politie.nl)

Saat di perjalanan, mereka didekati oleh seorang pengedar yang menawarkan mereka untuk membeli narkoba. Demikian laporan Dutch News.

Pasangan itupun terlibat pertikaian dengan pengedar tersebut karena mereka menolak membeli narkoba.

Pertengkaran itu berlanjut hingga pedagang obat terlarang itu menikam pria Inggris tersebut hingga pingsan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012887/copot-stiker-anti-israel-di-stasiun-kereta-turis-diserang-secara-brutal-disaksikan-putrinya-fRBvqEM6Fm.jpg
Copot Stiker Anti-Israel di Stasiun Kereta, Turis Diserang Secara Brutal Disaksikan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/406/3010371/lagi-asyik-liburan-di-pantai-wanita-ini-malah-diseruduk-banteng-WAOUiufJ7c.JPG
Lagi Asyik Liburan di Pantai, Wanita Ini Malah Diseruduk Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009107/lagi-jalan-jalan-bule-italia-dilecehkan-bocah-10-tahun-hingga-trauma-tb36Vb7wAb.JPG
Lagi Jalan-Jalan, Bule Italia Dilecehkan Bocah 10 Tahun hingga Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/406/3007618/boncengan-motor-bareng-istri-turis-jerman-tewas-masuk-jurang-yRLO12jZUW.JPG
Boncengan Motor Bareng Istri, Turis Jerman Tewas Masuk Jurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/406/3005832/turis-belanda-tewas-saat-snorkeling-di-great-barrier-reef-t3grJyLfKr.jpeg
Turis Belanda Tewas saat Snorkeling di Great Barrier Reef
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/406/3005790/pergi-liburan-ke-meksiko-3-turis-ditemukan-tewas-membusuk-dalam-sumur-z8NAsnlGWk.JPG
Pergi Liburan ke Meksiko, 3 Turis Ditemukan Tewas Membusuk dalam Sumur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement