Tolak Beli Narkoba, Turis Inggris Ditikam hingga Pingsan

SEBUAH rekaman menunjukkan tersangka penikaman terhadap turis Inggris dirilis baru-baru ini oleh Kepolisian Amsterdam, Belanda.

Pelaku dilaporkan telah menikam seorang wisatawan di Distrik Korte Niezel, Kota Amsterdam pada Maret lalu. Korban diketahui terluka parah dalam insiden tragis tersebut.

BACA JUGA: Viral Aksi Turis di Jepang Memotret Geisha bak Paparazzi Bikin Resah Warga Lokal

Menurut pernyataan polisi, korban awalnya sedang berjalan dengan seorang wanita untuk kembali ke hotel sekitar pukul 01.30 waktu setempat.

(Foto: Politie.nl)

Saat di perjalanan, mereka didekati oleh seorang pengedar yang menawarkan mereka untuk membeli narkoba. Demikian laporan Dutch News.

Pasangan itupun terlibat pertikaian dengan pengedar tersebut karena mereka menolak membeli narkoba.

Pertengkaran itu berlanjut hingga pedagang obat terlarang itu menikam pria Inggris tersebut hingga pingsan.