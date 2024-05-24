Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Aksi Turis di Jepang Memotret Geisha bak Paparazzi Bikin Resah Warga Lokal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |11:16 WIB
Viral Aksi Turis di Jepang Memotret Geisha bak Paparazzi Bikin Resah Warga Lokal
Aksi turis memotrat geisha di Kyoto, Jepang bikin resah warga lokal (Foto: TikTok/@zozalajail)
A
A
A

PESONA Negeri Sakura memang tiada pernah luntur. Tak heran bila Jepang menjadi salah satu negara favorit untuk dikunjungi. Sayangnya, selalu ada saja turis nakal yang merusak panorama cantik di negeri sakura.

Belum lama ini pemerintah Jepang resmi menutup spot foto Gunung Fuji yang ikonik di Lawson Kawaguchiko. Hal itu karena pemerintah Jepang jengkel melihat kerumunan turis yang berperilaku buruk.

Bahkan para turis ini kerap membuang sampah sembarangan, mengabaikan lalu lintas, hingga berkumpul di trotoar sekitar swalayan.

Aksi tidak disiplin dari para turis kembali terjadi di Distrik Gion, Kyoto. Pemilik akun TikTok @zozalajail membagikan video saat turis asing memfoto seorang geisha bak paparazzi.

"Don't do this in Kyoto," tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.

Aksi turis memotret geisha di Kyoto

(Foto: TikTok/@zozalajail)

Dalam video itu terlihat seorang turis sedang mengikuti geisha yang berjalan sendirian. Turis berlarian untuk berusaha memfoto wajah geisha dari dekat.

Meskipun geisha sudah menghindar, namun turis wanita itu tetap berusaha untuk memfoto. Banyak turis lain yang melihat aksi tersebut dan menyuruhnya untuk berhenti melakukan aksi tersebut.

Rupanya, fenomena 'geisha paparazi' di Kyoto Jepang sudah terjadi cukup lama dan sangat meresahkan warga setempat. Fenomena ini dilakukan oleh wisatawan yang memburu foto geisha dan maiko secara ekstrem.

Halaman:
1 2
      
