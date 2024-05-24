Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Abaikan Instruksi Pramugari soal Pintu Darurat, Wanita Ini Diusir dari Pesawat

Janila Pinta , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |08:37 WIB
Abaikan Instruksi Pramugari soal Pintu Darurat, Wanita Ini Diusir dari Pesawat
Pesawat Frontier Airlines (Foto: Instagram/@spottingphotos)
A
A
A

SEORANG penumpang wanita pada pesawat Frontier Airlines terpaksa diusir dari pesawat setelah sebelumnya terlibat pertengkaran verbal dengan pramugari soal protokol penggunaan pintu darurat.

Wanita itu membuat penerbangan tertunda karena ngotot menolak turun hingga akhirnya dibawa paksa oleh anggota polisi setempat.

Kekacauan tersebut menyebabkan seluruh penumpang pesawat di Bandara Internasional Charlotte Douglas di Carolina, Amerika Serikat itu terpaksa turun sebelum lepas landas, mengutip New York Post.

Rekaman mengejutkan itu diunggah oleh salah satu penumpang di akun TikTok miliknya, @travelwithtia23. Terlihat wanita yang tak diketahui identitasnya itu yang sedang terlibat pertikaian dengan seorang pramugari.

“Apa masalahnya?” tanya wanita itu.

Penumpang Frontier Airlines

(Foto: TikTok/@travelwithtia23)

“Kami tidak punya masalah dengan itu,” tambahnya.

“Kami memahami bahwa kami harus membantu orang-orang turun dari pesawat,” demikian yang terdengar dari klip yang disebarkan secara online itu.

Saat pramugari itu tampak beranjak pergi, penumpang wanita tersebut mengatakan kepada awak kabin bahwa dia hanya membuang-buang napasnya saja.

Ia juga terlibat pertengkaran verbal dengan beberapa awak kabin lain hingga diminta keluar dari pesawat.

Pilot pada saat itu meminta maaf kepada penumpang lain yang terdampak karena keterlambatan seraya menginformasikan bahwa pesawat akan lepas landas sesegera mungkin saat pihak kepolisian tiba.

Halaman:
1 2
      

